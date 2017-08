Clausurados seis bares en la Cuauhtémoc por diversas anomalías

México.- La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que tras el operativo Ciclón, seis bares fueron suspendidos en sus actividades por diversas irregularidades.

Se trata de los giros Antro Oasis, Bar Viena, Las Pecosas, La Nueva Excelencia, Búfalo Grill y Cenit Res & Bar, ubicados en la zona centro, clausurados por no contar con la Licencia Ambiental Única, falta de medidas de seguridad, no acreditar el uso de suelo y por no contar con el programa interno de protección civil.

Además se aseguraron 314 botellas de bebidas alcohólicas de procedencia extranjera.

La acción preventiva contra establecimientos mercantiles, bares y giros negros, se realizó en establecimientos de la colonia Centro, sobre la calle República de Cuba, en la delegación Cuauhtémoc.

Durante el banderazo de inicio, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, resaltó que en esta zona en especial es necesario poner orden, ya que han recibido quejas de los vecinos.

Ntx.