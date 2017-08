Dove Cameron y Sofía Carson se descubrieron a sí mismas con “Descendientes 2″

México.- Las actrices estadounidenses Dove Cameron y Sofia Carson admiten que grabar la nueva película de Disney, “Descendientes 2”, fue difícil pero les ayudó a descubrir quiénes son realmente.

Las protagonistas, quienes recientemente visitaron México para promocionar la cinta para televisión, hablaron sobre el mensaje que quieren dar, además del gran aprendizaje que les dejó como personas esta película.

“Hay muchos mensajes maravillosos en los que puedes profundizar en la historia, por ejemplo, el mensaje de “Evie” es un enseñanza de poder. Ella está luchando por saber de dónde viene y quién es”, mencionó en entrevista con Notimex, Sofía Carson.

En tanto, Dove Cameron dijo al respecto, “esta vez la lección es diferente, en la primera era la lucha entre el bien y el mal, pero ahora es una pelea de cómo estar bien y conectarte contigo mismo”.

En la cinta donde los hijos de los famosos villanos de Disney luchan por encontrar un lugar en el reino de “Auradon”, “Mal” (Cameron), hija de “Maléfica”, y “Evie” (Carson), hija de la “Reina Malvada”, muestran a sus amigos que se puede encontrar una vida mejor sin olvidar de dónde provienen.

“Hacer este papel fue todo un reto pero me encantó, porque como actriz regresar, conocer y soltarte es muy complicado, yo quería saber realmente quién era en esa película. Fue algo difícil de proyectar, el saber dónde termina el bien y empieza el mal son las complejidades que se muestran”, apuntó Dove.

“A mí me gustó mucho porque a pesar de ser una película sobre magia y cuentos de hadas, realizarla no fue nada fácil. La parte más hermosa fue conocer quiénes somos, cómo somos y no tener vergüenza de nosotras”, explicó la intérprete de “Evie”.

Por ello, comentan que el director (Kenny Ortega) las eligió, “porque nos conoce muy bien como personas y sabía que podíamos sumergirnos en los personajes”.

En cuanto a la preparación que obtuvieron para la realización del filme, dijeron que no necesitaron de un arduo entrenamiento para las escenas musicales porque es algo que disfrutan hacer, sin embargo hubo algunas tomas complicadas que hasta dobles requirieron.

“La escena de la lucha de las espadas fue verdaderamente difícil, llegó un punto en el que me pregunté ¿por qué estamos haciendo esto? Pero después te das cuenta que es porque puedes hacerlo”, compartió la actriz, quien interpreta a la hija de “Maléfica”.

“A través de ‘Mal’ aprendí a conocerme a mí misma, y cuando ves que el público las ama y las acepta, al ser yo quien la interpreta siento que también me aceptan a mí. Nunca hubiera pensado que un personaje y yo pudiéramos ser tan parecidas”, expuso la “chica” Disney.

“Mi parte favorita fue darnos cuenta que en cada rincón del mundo nos quieren, es increíble saber lo que significamos y que las personas nos lo demuestren siempre ha sido una experiencia muy gratificante, sin duda alguna es el mejor obsequio que pude haber obtenido”, concluyó la también cantante Sofía Carson.

“Descendientes 2” narra la historia de “Mal” y sus amigos, los hijos adolescentes de los famosos villanos de Disney, que buscan dejar atrás su pasado oscuro para encontrar un lugar en el idílico reino de “Auradon”. Su estreno está programado para este domingo 20 de agosto a través de la señal de paga Disney Channel.

Dove Cameron, oriunda de Seattle, Washington, es reconocida como una “chica” Disney al participar en películas como “Descendientes”, “Liv y Maddie: Estilo California” y “Cloud 9”, además de prestar su voz para las series animadas de “Descendientes: Mundo de Villanos” y “Ultimate Spider-Man vs Los 6 Siniestros”.

Sofía Carson nació en Lauderdale, Florida, y tiene ascendencia colombiana. Ha protagonizado películas como “La Nueva Cenicienta: Si el zapato te queda”, “Una aventura de niñeras” y “The Oscars: All Acces”, también es cantante y compositora, logró colocarse en las listas de popularidad con “Love is the name”, cuyo video cuenta con más de 67 millones de visitas.