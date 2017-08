Residente lanza video de su tema “Guerra” para concientizar sobre los conflictos

Miami.- El rapero puertorriqueño Rene Pérez Joglar, conocido como Residente, lanzó hoy el video clip de su tema “Guerra”, con el cual busca promover la paz y concientizar sobre las víctimas de conflictos bélicos alrededor del mundo.

El exvocalista de Calle 13 dijo que con este video relata el ciclo de la guerra desde la llegada del invasor, la gente que sufre los ataques y que resiste defendiéndose, así como los refugiados que huyen y “los cómodos que estamos totalmente enajenados a la dura realidad de la guerra”.

“Hoy en día dentro de un circuito que promueve solo canciones para bailar, las cuales yo también tengo, es para mí vital como artista también sacar el espacio para promover este tipo de temas tan relevantes y necesarios”, apuntó el ganador de una veintena de Grammys en un comunicado.

El video que es parte de su nuevo proyecto más amplio denominado “Guerra” para promover la paz , fue dirigido por él mismo y filmado en España y en el campamento de Refugiados Zahlee; una zona informal en la frontera entre Siria y el Líbano, donde viven sobre 250 refugiados sirios.

El clip es protagonizado por los actores Jan Cornet (The Skin I Live in), Unax Ugalde (Alatriste) y Paco Leon (Kiki, Love to Love) junto a víctimas reales de guerra y refugiados del conflicto de Siria.

Fue producido por La Tara (Puerto Rico), Deseif (España) y Clandestino Productions (Líbano). La dirección de fotografía estuvo a cargo de Santiago “Chago” Benet.

El tema fue producido por Residente & Trooko (Jeff Peñalva) y grabado por Residente en la zona de guerra en la región de Caucaso. Cuenta con la participación especial de músicos de la oposición de la guerra reciente en Georgia, Rusia y el sur de Ossetia.

Residente, quien antes produjo sus videos de los temas “Somos Anormales” y “Desencuentro”, se encuentra de gira por Estados Unidos, la cual inició el pasado 10 de agosto en Nueva York, tras completar sus presentaciones por 17 ciudades europeas en julio.