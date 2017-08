Cómo prepararse para correr un maratón

México. Para correr un maratón en óptimas condiciones se requiere mantener un control de salud mediante exámenes médicos, físicos y psicológicos que lleven al triunfo al atleta, señala el doctor Meynardo Cedillo Ubaldo.

El también responsable médico de la Categoría sub17 de Cruz Azul dice que esta prueba de alta exigencia consiste en correr 42 kilómetros 195 metros, para lo cual se debe adoptar un programa de entrenamiento, mínimo de un año antes.

Además se recomienda la atención de un nutriólogo para seguir una alimentación adecuada “que varía de acuerdo a la edad, estado físico y objetivos personales”.

En entrevista con Notimex, dijo que un maratonista debe dedicar entre tres y cuatro horas diarias a su entrenamiento y conforme se acerca la fecha de la prueba adecuar las cargas.

Al menos una o dos semanas previas al evento, precisó, se deben recorrer por lo menos dos tercios del total de kilómetros del maratón para garantizar llegar en perfectas condiciones, “con un déficit tanto de gasto energético a nivel cardiaco como a nivel muscular”.

Respecto a la alimentación, sugiere consumir suficientes carbohidratos, porque ayudan para la resistencia durante la prueba; proteína, para una buena fuerza muscular, estar bien hidratados con agua natural o con bebidas que lleguen a reponer lo que se pierde como el suero oral.

Un día antes de la competencia se deben comer cargas altas de carbohidratos, como la pasta y abundantes líquidos.

El director médico de la Clínica Deportiva Meynmed Sport recomienda que el día del maratón, por ser un esfuerzo grande, se puede desayunar pan tostado con mermelada, fruta, así como barras energéticas para tener azúcar y carbohidratos.

Las barras energéticas se pueden consumir cada ciertos kilómetros, en los cuales también se pueden comer gomitas de sabores para rehidratarse y que el maratonista termine sin alguna complicación a nivel cardiaco o energético.

Por otra parte, destacó que en la competencia el campo psicológico tiene mucho que ver porque hay momentos en la carrera en la cual ya no es tanto la reserva energética la que ayuda sino la motivación o la parte psicológica.

El manejo psicológico se enfoca a afrontar miedos de no terminarla, escuchar a gente que al final le dio temor subir la cuesta porque no le respondieron las piernas y ya no terminaron.

Un atleta seguro de sí, con una actitud positiva en el entrenamiento y en la competencia, garantiza que podrá terminarlo, afirmó el especialista en Medicina del Deporte.

En cuanto a la edad para correr un maratón, opinó que es más favorable para las personas de más de 24 años “porque antes (en la adolescencia y en la edad temprana adulta, hasta los 20-22 años) el cuerpo está terminando de desarrollarse y de encontrarse en un equilibrio dentro del cual pueda realizar un esfuerzo grande”.

Después de los 22-24 años, sostuvo, se ha madurado en todos los aspectos a nivel orgánico y ello puede influir en el desarrollo de un maratón.

“Creemos que los maratonistas que llegan a tener mejores tiempos y posiciones son los que están por encima de los 25 años de edad”, con entrenamiento personalizado, alimentación adecuada y apoyo psicológico.

Respecto a los casos de personas que fallecen por un esfuerzo excesivo en maratones, consideró que es porque no llevan un control adecuado, una valoración médica, nutriológica ni menos psicológica, ni tuvieron la preparación previa.

En esta prueba, dijo, ha habido cuestiones excepcionales con participantes de más de 80 años de edad, pero alertó que este grupo debe valorar los riesgos para no sobrecargar al corazón, que es lo más importante.

Por último, recomendó a quienes participan en maratones acudir con médicos del Deporte para tener una evaluación adecuada, los canalice con otros especialistas y les permita concluir la prueba sin poner en riesgo la vida.