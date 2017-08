Despide las vacaciones de verano con un paseo en globo aerostático

México. Una vista panorámica de la zona arqueológica de Teotihuacan, bañada por los primeros rayos del sol, puede apreciarse durante un viaje en globo aerostático, actividad que forma parte de la primera edición de las experiencias que ofrece una empresa de redes de transporte internacional.

Con motivo del periodo vacacional de verano, los interesados pueden ser parte de uno de estos vuelos hasta el 24 de agosto, como fecha límite. Este lunes, Notimex estuvo presente en uno de los paseos, con duración de 45 minutos.

Esta experiencia comienza antes del amanecer, cuando los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, observan la preparación de los globos y el acomodo de las canastillas, hasta que la nave completa está lista para el despegue.

Los visitantes toman sus últimas “selfies” antes de salir del globopuerto. Una vez abordo, el piloto detalla las instrucciones a seguir durante el vuelo: No brincar, no sacar las manos ni objetos y no jalar ninguna de las cuerdas de seguridad.

En esta ocasión, Misael Aguilar es el encargado de dirigir el “Arlequín”, y explica que para conducir en globo no basta con tener un aprendizaje empírico, es necesario tener una base teórica-práctica avalada por alguna institución especializada para realizar esta actividad.

“Nosotros también tenemos una formación profesional, yo comencé a inmiscuirme en esta actividad a los 18 años de edad como apoyo de los pilotos durante el aterrizaje y luego estudié en Tequisquiapan, Querétaro. Ahora llevo cinco años como piloto y cerca de 1500 horas de vuelo”.

El globo sube lentamente en un inicio, el movimiento en la canastilla es apenas perceptible y a 80 metros de elevación ya se alcanza a distinguir, la zona arqueológica de Teotihuacán y la población de San Martín de las Pirámides. Todo el panorama iluminado por la luz más temprana del día.

Para mantener a los visitantes tranquilos ante la altura que incrementa, el piloto anima a la docena de personas a bordo pidiendo que miren a las cámaras laterales de la nave, las cuales toman una fotografía cada 10 segundos.

“Lo más importante es resguardar la seguridad de los visitantes y hacer lo más placentero posible su viaje”, platicó Misael a Notimex.

El Templo de Quetzalcóatl, la Calzada de los Muertos, las emblemáticas pirámides del Sol y la Luna, son algunas de las vistas que desde la altura puede disfrutar el visitante, sin dejar de lado el Cerro Gordo y hasta los picos del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

“Hasta ahora se desconoce quiénes fundaron el sitio, pero incluso los aztecas pasaron por esta ciudad ya edificada en su búsqueda de Tenochtitlán”, reseña.

Conforme se eleva el globo, se perciben a lo lejos cinco aeronaves más, pues según explicó el guía y piloto, entre semana son menos las que se visualizan en el cielo, mientras que en fines de semana se pueden contar hasta 40.

Ante la quietud del globo algunos pasajeros aprovechan para tomar imágenes panorámicas, como es el caso de Carolina Castillo, una joven dominicana, radicado en Panamá, quien se encuentra de visita en México y no quería perder detalle del verde paisaje y la vista aérea de Teotihuacán.

“Esta es mi primera experiencia en globo, es algo diferente, nunca había hecho algo parecido y estoy satisfecha de estar aquí. Me hubiera encantado compartir este viaje con mi mamá, pero no pudo venir porque la altura de la Ciudad de México la ha afectado”.

Además de Carolina, Lizbeth Acosta, de Coatzacoalcos, Veracruz, también va a bordo del “Arlequín”, ella para celebrar su cumpleaños número 28 con sus amigas.

“También es mi primera vez volando en un aerostático y no me imaginé la vista tan impresionante que tuvimos, sin duda lo volvería hacer pero lo disfrutaría más, me pondría menos nerviosa y tomaría menos fotos para concentrarme en el paisaje, bien dicen que de los mejores momentos no hay evidencias”.

Esta experiencia es coordinada por Cabify y Wishbir, que además del paseo en globo cuenta con otras experiencias como paseos en helicóptero y cenas con los mejores chefs de las ciudades participantes. Cada actividad cuenta con el transporte incluido por Cabify.

Alejandro Sisniega, Country Mánager de Cabify México y Agustín Jiménez, City mánager de la Ciudad de México, explicaron que se trata de la primera, de muchas ediciones, que pretenden ofrecer a sus usuario.

“Esta primera vez se aprovechó el periodo vacacional para ofrecer estas dinámicas, pero esperamos que sea permanente. De igual forma continuaremos con otras promociones y campañas que beneficien tanto a conductores como usurarios, todas ellas con un carácter inclusivo”.