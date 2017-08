El interés de González Canto para su continuidad en el poder: Beto Borge

Por Miryam Gomezcésar.

Con dos mandatarios del estado encarcelados, un caso juzgado y otro por iniciar su proceso judicial, de ser extraditado, Villanueva Madrid y Borge Angulo, son un referente distintivo de abusos pero también deja dudas razonables sobre los límites de la justicia y la legalidad en la entidad. En la circunastancias actuales los indicativos son decepcionantes, por no decir deprimentes.

La violencia se sale de control a pesar del cambio de directivos municipales de Seguridad Pública y Tránsito (ya van tres en Cancún, en la actual administración municipal y otros tantos en Solidaridad), y de esos vistosos operativos de las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina, la Gendarmería y la policía Federal que transitan por las vialidades con elementos cuya vestimenta y armamento nos remite a personajes míticos de la cinematografía como Robocop, Ghost in the Shell o Terminator, lo cierto es que su presencia no inhibe la creciente tendencia impulsada por el desaseo en las administraciones públicas.

Los datos no mienten. Tan sólo en Cancún hasta el momento van 106 ejecutados, en Playa del Carmen 48, sin incluir los casos de Tulum, Calderitas, Chetumal, entre otros sitios donde este tipo de acontecimientos delictivos de alto impacto aumentan y esbozan el poder de la presencia del crimen organizado. Tampoco incluyen cifras de la violencia que corresponde al Fuero Común.

Sobre el aumento de la inseguridad que el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno quintanarroense, Felipe Ornelas Piñón, al rechazar la situación cuando asumió su encargo, tras asegurar que sólo se trataba de una percepción creada a través de determinadas páginas virtuales por los emisarios de Roberto Borge, su imprec is ión pronto exhibió la importancia oficial a un tema tan delicado.

Esto va más allá de las andanzas del los lazos con los mandos oficiales y con ciertos giros de la clase empresarial. Se trata del abominable contubernio, ese gandallismo suscitado para actividades ilícitas que incluye el despojo patrimonial que tanto lastima a los afectados, hiere el ánimo saber que son muchos los dispuestos a coludirse mientras la población se encuentra indefensa, sin alternativa ni certeza de saber en quién confiar, expuesta a los límites del abuso desde el poder público y la descomposición social.

Aunque es un duro golpe para las instituciones de justicia y para el gobierno en general, la reciente vinculación a proceso judicial de Ángel Fernando ‘N’ por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte y, por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGR), su detención el mes pasado junto a la de Leticia Rodríguez alias ‘Doña Lety’, dejó varias preguntar por responder.

El ex agente de la policía judicial estatal que fue escolta del ex Procurador General de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, resalta la debilidad institucional pero también revela la capacidad de penetración de los atrevidos, una realidad reiterativa, una muestra más de la protección de los criminales en detrimento de la seguridad de todos, pero no únicamente en el caótico gobierno de Roberto Borge Angulo sino que el fenómeno se remonta mucho más atrás, ¡Es viejo, pues!.

No fueron gratuitas las detenciones, el avance y dominio de las actividades clandestinas, su diversificación (extorsiones, pirataje, cobro de piso, entre otras), que demostraban el crecimiento de las bandas y el nivel de la violencia a la que están dispuestas para controlar la zona. Esto se dio mientras la bonanza financiera resaltaba en mandatarios y altos funcionarios de los gobiernos.

La crueldad en las ejecuciones (torturados, amordazados, destazados, quemados o desollados) en este paraíso es materia de estudio, análisis y debate entre especialistas en asuntos criminales.

En este contexto, aunando a esto se observa el riesgoso control de las instituciones electorales que, hoy por hoy, en el umbral del proceso 2018, están contaminadas y en este sentido los legisladores no han hecho la tarea que les corresponde por omisión o ¿contubernio?

Es inquietante la forma como está expuesta la comunidad al atropello por la falta de legalidad, de certeza jurídica y ese sí seguro abuso del poder que tanto afecta el prestigio de este destino. En este sentido basta recordar el video subido a las redes sociales donde el ex mandatario municipal de Isla Mujeres, Jorge Luis Cárdenas Bazán, explica la presión que ejercieron para despojarlo de sus bienes, con agresiva frialdad y ese descaro con que se condujeron los parientes y cercanos de Borge Angulo.

“Mi historia con Roberto Borge inicia en diciembre del 2012. En esa ocasión soy llamado a tener una reunión con el padre del go­bernador, Roberto Borge Martín, y él me dice éstas palabras: ‘a Be­tito le gustó tu predio y nos lo vamos a quedar. Te vamos a dar unas placas, un dinerito y te vas para afuera’ y, ahí empieza una his­toria que hemos vivido mi familia y yo, que no se lo deseo a nadie”.

Pero hay que recordar que quien llevó al poder a Roberto Borge Angulo fue el hoy senador Félix González Canto. Félix colocó a sus incondicionales en el Poder Judicial. Desde ahí hizo y deshizo. Dicen que ‘Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata’. Los errores de Roberto son también los de Félix, sin embargo, no parece estar en la lista de investigados de la actual administración.

¿Alguien audita al senador?

Una minuciosa fiscalización sería lo conveniente porque aclararía dudas sobre su apabullante enriquecimiento pero esto, en el régimen actual, está lejos de suceder.

La población seguirá igual, se volverá a escuchar en el proceso electoral la vulgar arenga del ex mandatario “¡¿Dónde están mis mujeres?!”, y no faltará quien o quienes lo aplaudan porque a ese empobrecido sector social con una palmada lo manipulan y convencen.

Por todos lo anterior, hay pocos elementos que motiven el interés colectivo en el inminente proceso electoral.