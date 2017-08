“No se equivoquen, es Sheinbaum…”

Por Francisco Garfias.

La decisión está tomada. La candidata de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México será Claudia Sheinbaum, a juzgar por mensajes de WhatsApp en poder de este reportero.

La famosa encuesta para elegir al morenista mejor posesionado en la Ciudad de México es solo para simular que no habrá dedazo de Andrés Manuel en la designación del abanderado.

Los otros tres aspirantes que están incluidos en el simulacro, a realizarse este fin de semana, son Ricardo Monreal, Martí Batres y Mario Delgado.

Sabemos lo de Sheinbaum por mensajes que le fueron enviados a Monreal por WhatsApp. No nos pregunte como, pero los tenemos.

Esos mensajes, autentificados le advierten al delegado en la Cuauhtémoc que no le están jugando limpio.

Dicen que después de que presentó su “Proyecto 2.5 Visión Metropolitana” a integrantes del Movimiento Ciudadano, Yeidkol le habló directamente a Dante Delgado, jefe de jefes en ese partido para decirle que no se equivocara.

“López Obrador ya se decidió por Claudia Sheinbaum”, manifestó la número dos de Morena.

El mero mero del MC le respondió: “que me lo diga personalmente Andrés Manuel…” No se lo dijo.

A Alberto Anaya, dueño del PT, le dijo exactamente lo mismo, luego de que este partido manifestara sus simpatías por el ex gobernador de Zacatecas.

Sabemos que Monreal pidió a Morena que en forma simultánea a la encuesta que mandó a hacer Andrés Manuel para elegir al abanderado de su partido en la capital de la República, se hicieran simultáneamente otras dos “encuestas espejo” para comparar resultados.

La petición le fue denegada.

Nos consta que al jefe delegacional en Cuauhtémoc le hacen guiños hasta los priistas. Lo ven fuerte para encabezar una coalición de partidos, que incluya al tricolor, para evitar que Morena llegue al Palacio del Ayuntamiento.

Y decimos que nos consta porque escuchamos a un integrante de la cúpula del tricolor enviarle un mensaje al ex mandatario zacatecano.

“Dile que no estamos peleados con él; qué el se salió del partido y que las puertas están abiertas para que regrese cuando quiera”, lo escuchamos decir.

Nos aseguran también, aunque de eso no tenemos confirmación, que panistas y perredistas de muy alto nivel también han sondeado la posibilidad de que Monreal encabece el Frente Amplio Democrático en la Ciudad de México.

Ricardo está en la misma coyuntura que Marcelo Ebrard en las elecciones del 2012. Su futuro político depende de una encuesta amañada. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México dejó pasar su momento. Desapareció políticamente.

Monreal no debe caer en el mismo error. Sabe que no es el delfín de López Obrador. Nos lo dijo hace semanas a Rubén Cortes y a este reportero delante de las cámaras de ADN 40: “Si es por dedito, esa no la ganó”.

Y va a ser por dedito.

López Obrador, por cierto, ya reviró a las afirmaciones que nos hizo ayer el ex presidente Felipe Calderón en el sentido de que esta orgulloso de no haber agarrado un solo dólar de Odebrecht.

De gira por San Luis Potosí, el presidente de Morena aseguró que la empresa brasileña recibió contratos por cinco mil millones de dólares en los gobiernos de Felipe y de Enrique Peña.

“Se quiere olvidar que la empresa brasileña hizo negocios desde el sexenio de Calderón Hinojosa”, subrayó.

Jura que Odebrecht construyó una planta de polietileno en Nanchital, Veracruz y que en el acuerdo, se compromete Pemex a entregarle a la empresa brasileña a precios preferenciales gas etano, es decir, materia prima para hacer los polietilenos.

“Calderón entregó contrato a Odebrecht para reconfigurar, entre otras cosas, la refinería de Minatitlán, y no se habla de esos contratos, ni de los moches que implicó entregar esas obras”, puntualizó.

¿Por qué sale ahora solo el nombre de Lozoya y no el de Felipe Calderón? preguntaron los reporteros que lo acompañan.

“Los funcionarios que hablaron no dijeron todo lo que saben. Calderón debe de explicar sobre los contratos que entregó a Odebrecht y tiene que comparecer ante la Procuraduría General de la República”, respondió El Peje.

El doctor Juan Ramón de la Fuente sonaba fuerte para encabezar el Frente Amplio Democrático en la elección presidencial del 2018. Hubo incluso acercamientos con dirigentes del PRD.

Pero ayer se cayó esa posibilidad. El ex rector de la UNAM se sumó a la candidatura de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad.

Los aliancistas tendrán que voltear a otra parte si en verdad quieren un candidato con perfil ciudadano en el 2018, lo que esta por verse.

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas, es uno de los seis aspirantes del PAN a suceder a Enrique Peña en Los Pinos. El foxista fue el último en subirse a la carrera.

El desafío que enfrenta para alcanzar esa meta es mayúsculo. Otros jugadores son Ricardo Anaya, aunque no lo ha hecho oficial; Margarita Zavala; Rafael Moreno Valle, y sus “compañeros de equipo” Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks.

En charla con este reportero le envió mensajes a Anaya y a Margarita, quienes encabezan las preferencias electorales en el PAN.

Al jefe nacional le dice que si se quiere vender como candidato desde la presidencia del partido, tiene que facilitar un proceso de selección absolutamente transparente. “Voy a forzar con propuestas que haya piso parejo”, asegura.

A la esposa de Felipe le hace notar que no puede pedir que la hagan candidata presidencial del PAN solo porque va a la cabeza en las encuestas.

Derbez, por lo demás, es partidario de los gobiernos de coalición. Está convencido de que si el próximo presidente no llega respaldado formalmente por otras fuerzas políticas, no va a poder gobernar.

Fin.