“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Se desbarata Infraestructura por falta de supervisión y mantenimiento

El miércoles pasado por la tarde, una viga de acero cayó en los carriles centrales de periférico a la altura de Alancaster; afortunadamente sin mayores consecuencias. En semanas pasadas hemos dado cuenta de múltiples quejas sobre le deterioro y errores en el Paso Express de Cuernavaca, en el Paso Express de Santa Fe a Toluca, en fin un sin número de fallas y errores que podrían atribuirse a irresponsabilidad y falta de experiencia de ingenieros mexicanos. Sin embrago, en la presente administración la corrupción y la impunidad ha sido la constante, por lo que más que cargar la responsabilidad a los profesionales de la construcción, tenemos que irremediablemente recaer en la revisión de las condiciones de contratación, y en quienes desarrollan los proyectos de construcción. Sin duda tenemos servidores públicos que aunque en entrevistas señalan sus trayectorias y compromiso por servir a México y a la sociedad, siempre ha quedado demostrado, anteponen sus intereses personales al bienestar de los mexicanos.

Es lamentable, tal parece que el país se nos desmorona en las manos; al menos las grandes obras, y lejos de tomar cartas en el tema y abocarse a la supervisión y mantenimiento de la infraestructura, las autoridades se dedican a justificar los “incidentes” que suceden, y eluden la responsabilidad de demostrar su preocupación y dedicación para atender los temas. No soy un experto en la materia, pero si la viga debió ser retirada en su momento al concluir la obra, ya deberían estar rindiendo un informe de cuántas vigas más hay, y en qué estado se encuentran para proceder a retirarlas. Por otra parte, si se cayó fue por algo, el peso de vehículos circulando, movimientos telúricos, etc… puede haber un sin fin de justificaciones, pero creemos que al menos unas horas debió cerrarse el segundo nivel de periférico, para revisar que no exista un reblandecimiento o mayor afectación que pueda derivar en un accidente fatal.

En fin que sería urgente el que se designaran comisiones o grupos de trabajo especiales que integraran a colegios, y facultades de ingeniería; así como constructoras y representantes de la sociedad civil, para realizar evaluaciones y supervisiones a las obras de mayor tránsito en el país, para determinar si están bien diseñadas, si reciben el mantenimiento que debieran tener, y si no requieren de obras especificas para evitar otro socavón, y muchos otros accidentes. Ya que las autoridades no pueden solas, los especialistas, académicos, y la sociedad civil, deberían de abocarse a supervisar y vigilar, para frenar situaciones de graves consecuencias.

Tardía apertura del PRI distante de la sociedad

Tómelo con Precaución.-Sin duda el sábado pasado se marcó un parteaguas en la vida del Partido Revolucionario Institucional. Las últimas semanas fueron de tensión e intensas negociaciones, debate entre la militancia no sólo por la iniciativa de abrir las candidaturas a la ciudadanía, mediante la vía de postular a simpatizantes a cargos de elección; sino por la necesidad de reservar un 30 por ciento de las candidaturas para jóvenes, y cerrar la posibilidad de brincar de una cámara a otra, a través de candidaturas plurinominales. En fin, tardías medidas para acercarse a la sociedad, en busca de renovarse y lograr consolidar la modernización del partido.

Ahora la especulación es sobre los posibles aspirantes ciudadanos a la candidatura presidencial, a la que se perfilan José Antonio Meade Kurbireña, Aurelio Nuño Meyer, José Narro Robles, y Enrique De la Madrid Cordero. La moneda está en el aire, y Enrique Peña Nieto tiene sus naipes completos para el juego político electoral del 2018.

La militancia está cansada de imposiciones; de malas decisiones por parte de la dirigencia tricolor, así como de engaños y mentiras con críticas a los errores del pasado, (los Duarte, Borge, Moreiras, Yarrington, etc…).

La sociedad quiere acciones concretas para ir por la transparencia, la rendición de cuentas, y el combate a la impunidad y la corrupción. La moneda está en el aire, y la decisión que tomen los priistas los llevará a jugarse todo o nada en 2018.

El terrorismo de nuevo amenaza a Europa

Tómelo con atención.- Este jueves en las Ramblas de Barcelona, un nuevo ataque terrorista que deja más de 13 muertos. Una vez más el atentado se lleva a cabo en un periodo vacacional, en una plaza pública a la que acuden infinidad de turistas en estas fechas.

Los acontecimientos similares a los que se registraron en Niza en Julio de 2015 o en Inglaterra en 2016; vehículos automotores que son lanzados contra la población. ¿Cómo es posible que las autoridades europeas no puedan establecer protocolos preventivos para evitar la presencia de vehículos en estas zonas, cuando hay un número significativo de turistas? ¿Cómo no pueden controlar eventos masivos con medidas que contemplen ataques a la población, cuando estos se llevan a cabo? Pareciera inexplicable el que ya se registren este tipo de incidentes también en América, tras los hechos registrados el pasado fin de semana en Virginia; es tiempo de que las autoridades en México no descarten la prevención y medidas extraordinarias en partidos de futbol, y otros eventos en los que de un momento a otro, se pueden presentar este tipo de situaciones, ya que nuestra sociedad tiende a imitar actos y acciones que se dan

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.