¿División en Morena por el GCDMX?

El partido Morena de Andrés Manuel López Obrador decidió el domingo pasado realizar la elección de su candidato en las elecciones del 2018 para el Gobierno de la Ciudad de México mediante el método de la encuesta, lo que todo apunta a que es una mera simulación.

La selección, que no elección del candidato o candidata morenista para la capital del país será por dedazo de López Obrador y el índice del tabasqueño apunta hacia la delegación Tlalpan, no se hagan bolas decía el clásico. Claudia Sheinbaum Pardo será la abanderada de ese partido en las elecciones capitalinas del próximo año.

Shehinbaum Pardo realiza una campaña hacia la candidatura con todo el apoyo del dirigente nacional y será la ganadora de la “encuesta” en la que participarán como meras comparsas, Ricardo Monreal, Martí Batres y Mario Delgado, el apuntado de última hora.

Pero no crean que las cosas, se van a quedar así nadamás, en los rumbos de la delegación Cuauhtémoc se gesta una división morenista encabezada por el delegado Monreal. El zacatecano fiel a López Obrador desde hace más de 20 años no piensa quedarse con los brazos cruzados y tal como lo hizo en el PRI cuando Mariano Palacios le informó que no sería el candidato para el gobierno de Zacatecas, se fue y no regreso. Todo tiene un límite.

Monreal se siente con los suficientes arrestos para desafiar a quien dentro de Morena nadie se atreve a desafiar, ha mandado hacer sus propias encuestas y lo colocan muy por encima de sus contrincantes, además de que las mediciones también indican que las puede en otro partido.

El problema es que con todo y la ventaja que las mediciones dan a Morena para las elecciones del próximo año en la Ciudad de México, una alianza PRD-PAN podría dar al traste con esa ventaja que los morenos llevan hasta ahora y el gozo se puede ir al pozo.

¿Ahora Luis Videgaray fue de mandadero de Donald Trump a convencer a Raúl Castro para que le quite el apoyo a Nicolás Maduro? Sería el colmo del aprendiz de diplomático, que seguramente que también piensa que con esta intermediación habrá amabilidad en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio…La telenovela Duarte, el marrano tenebroso, tiene un nuevo capítulo, la huelga de hambre dizque por la persecución en su contra y de sus excolaboradores por parte del gobierno veracruzano. ¿Será que el Gordo no se ha dado cuenta que sus achichincles ya lo traicionaros, ¿o no sabe que Arturo Bermúdez lo delató? Hoy TV Azteca presenta en Adn 40 la segunda parte de la Trilogía sobre el momento político histórico de 1988 con el capítulo MAQUIO: Rebeldía, Seducción y Tragedia, imperdible…Gracias a todos los que elevaron sus oraciones, a quienes me mostraron su solidaridad en estos momentos difíciles que pasé, gracias a los jóvenes cardiólogos: Félix Damas, Adolfo Hernández y Éder Jaime auténticos profesionales, que laboran en el Instituto Nacional de Cardiología de la SS, una institución de excelencia que da brillo a la medicina mexicana. Aquí estamos.

circuitocerrado@hotmail.com