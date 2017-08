Éxito del reggaetón es un reflejo de la sociedad actual: Emmanuel

Los Ángeles. El éxito de letras de moda en el reggaetón es reflejo de lo que ocurre actualmente en la sociedad, afirmó el cantante mexicano Emmanuel.

“El arte siempre ha sido reflejo de lo que ocurre en la sociedad y en eso radica que letras del reggaetón que denigran a la mujer o tocan otros temas controversiales es lo que vive nuestra juventud”, declaró el interprete mexicano a Notimex durante una entrevista.

“Sería muy complicado hacer una evaluación más amplia y exacta para explicar a que se debe el éxito de canciones como esas”, señaló, quien ocupó el segundo lugar del Festival OTI en 1979 con Al final, a pesar de que el tema era el gran favorito.

Pero la carrera de Emmanuel se catapultó a nivel internacional gracias a su cuarto álbum ?Intimamente?, que en la década de los 80s logró vender más de cinco millones.

“Esa cantidad lo ubica como el LP de mayor ventas en la historia de la música en México, pero tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta de ese logro”, compartio Emmanuel.

“Esto porque en aquellos tiempos yo sentía que todos los cantantes podíamos vender esa cantidad y que eso era normal, pero ya con los años y más en aquellos tiempos me di cuenta que eso fue algo excepcional”, resaltó.

“Fue algo interesantísimo para mi. Un logro maravilloso y por años no entendí ese logro, no sabía que estaba pasando era un muchacho que la verdad no entendía lo que estaba ocurriendo”, dijo.

“Crees que a todo mundo le ocurre que todo mundo puede tener esa situación o facilidad y piensas que tarde o temprano iba a pasar eso, y no es así, para mi fue algo increíble”, insistió, quien ha vendido más de 35 millones de álbumes en su carrera.

Ese disco contenía éxitos que fueron primer lugar en diferentes países como “Insoportablemente bella”, “El día que puedas”, “Quiero dormir cansado”, “Todo se derrumbo dentro de mi” y “Tengo mucho que aprender de ti”, entre otras.

Estos éxitos y muchos más serán interpretados por Emmanuel en sus conciertos el 15 y 16 de septiembre en el casino Wynn de Las Vegas, quien se sumará a la estela de artistas latinos que se presentarán en esa ciudad.

Como ha ocurrido ya en los ultimos años, Emmanuel es otro artista que se sumará a conciertos como los de Alejandro Fernández, Maná, Marco Antonio Solis, Ricky Martin, Miguel Bose, Marc Anthony y Jennifer López, entre otros.

“Es muy especial para mi regresar a Las Vegas en donde me presente en los 80’s cuando era imposible que un cantante mexicano llegara a dar un concierto aquí, solo recuerdo que Julio Iglesias como latino había sido una sensación”, recordó.

“Mi primera vez en Las Vegas fue especial. Fue un gran logro para mi carrera y recuerdo que compartía el show con David Copperfield cuando no era tan conocido como en los últimos años”, anotó, quien tiene 35 años de carrera artística.

“Pero ahora es asombroso como la celebración por la Independencia de México en Las Vegas es algo sin precedentes en el mundo, porque en esos días la ciudad se suma a estos festejos”, indicó.

“Es una fiesta mexicana que ya es internacional en esta ciudad y la gente en Las Vegas lo celebra como si fuera de ellos también, así que es digno de orgullo”, resaltó Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, su nombre completo.

“Siento que no encuentro ningún otro lugar en el mundo en donde en uno o dos días haya tal cantidad de artistas y que llena sus presentaciones e incluso superan en número de conciertos a la misma ciudad de México en esa fecha”, comparó.

Cuestionado sobre si al cantar uno de sus éxitos miles de veces llega a haber un cansancio, respondió que “nunca me ha pasado ese momento”.

“Nunca ha habido un momento que me haya aburrido, lo que hago es dejarla descansar y la vuelvo a reponer un tiempo después meto dos o tres canciones y voy refrescando mi hilo musical”, explicó.

A la pregunta de que si en algún momento cantaría reggaetón o música urbana replicó que todo es valido ?y como artista si no te actualizas vas a desaparecer?.

“Así que podre adoptar ciertos movimientos o fusiones musicales pero lo que si nunca haré es un reggaetón a lo loco o letras que desvirtúen a la mujer”, finalizó.

NTX