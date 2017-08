Toluca y Necaxa empatan a cero en quinta fecha de Liga MX

Toluca. El equipo de Toluca fue incapaz de sumar su tercer triunfo en casa al empatar sin goles con el Necaxa, en partido con el que se cerró la actividad de la fecha cinco del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, disputado en el estadio ?Nemesio Diez?.

Con este resultado el conjunto de los ?Diablos Rojos? sumaron nueve unidades, mientras que los de Aguascalientes llegaron a ocho puntos.

Desde la semana anterior el cuadro mexiquense mostró que había cosas que no estaban bien su funcionamiento, lo cual confirmó en este duelo en el que no ganó por un penal a favor que no se le marcó y no perdió porque la visita fue incapaz de reflejar en el marcador el buen futbol que mostró en el segundo tiempo.

Los ?Diablos Rojos? se han caracterizado por ser capaces de generar acciones de peligro en casa, así lo hizo ante León y Atlas, pero este juego fue muy diferente, ya que más allá que tuvo el esférico en el primer tiempo poco pudo hacer para inquietar la meta rival.

Muestra de ello es que en todo el primer lapso solo pisó con fuerza en una ocasión el área rival en un balón que le quedó dentro del área a Rodrigo López que de frente voló su disparo cuando tenía para mucho más.

El cuadro ?hidrocálido? mejoró para el complemento en el que no solo mantuvo su buen trabajo defensivo, sino que también pudo ir al frente por la vía del contragolpe principalmente y tuvo para llevarse la victoria.

La primera gran ocasión se dio al minuto 69 en un gran balón que el paraguayo Pablo Velázquez por izquierda le puso en el área un balón a Jairo González, quien en lugar de definir de primera intención quiso detener el esférico, lo que aprovechó Antonio Ríos para robárselo.

Toluca sufrió para equilibrar las acciones y en uno de esos pocos momentos de claridad que tuvo en el segundo tiempo no le fue marcado un empujón dentro del área de Miguel Ponce sobre Rodrigo Salinas que pudo haber marcado la diferencia.

Los pupilos de Ignacio Ambriz tuvieron la última a cinco minutos del final en una acción en la que el recién integrado Martín Barragán batió a García, pero el travesaño se interpuso en su camino para decretar la paridad.

El arbitraje estuvo a cargo de José Alfredo Peñaloza, quien tuvo una mala labor. Amonestó al argentino Marcelo Barovero (11) y a Jairo González (73) por la visita. Los también argentinos Gabriel Hauche (36) y Rubens Sambueza (73) vieron cartón preventivo por los de casa.

Alineaciones:

Toluca.- Luis García, Rodrigo Salinas, Santiago García, Osvaldo González, Efraín Velarde, Antonio Ríos, Rodrigo López (Mateus Goncalves, 67), Rodrigo Gómez (Jesús Méndez, 74), Gabriel Hauche (Alexis Canelo, 57), Rubens Sambueza y Fernando Uribe. DT. Hernán Cristante (ARG).

Necaxa.- Marcelo Barovero, Brayan Beckeles, Mario de Luna, Igor Lichnovsky, Jairo González, Luis Pérez, Xavier Báez, Jesús Isijara (Manuel Iturra, 75), Daniel Álvarez (Miguel Ponce, 63), Carlos Espínola y Pablo Velázquez (Martín Barragán, 80). DT. Ignacio Ambriz.

NTX