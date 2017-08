Añora Carmen Salinas los centros nocturnos en la capital mexicana

México.- La reconocida actriz Carmen Salinas recuerda emocionada su paso por aquellos centros nocturnos como El Follies y El Parador, donde dio constancia de su talento.

La también imitadora dijo que añora la seguridad y tranquilidad de la Ciudad de México, de cuando podía darse el lujo de caminar por las noches en las calles del Centro Histórico sin temor a un asalto.

“Incluso cuando terminaba una que otra presentación en foros emblemáticos como El Follies, salía a caminar y disfrutar de la alegría de la gente, que conservaba una sonrisa en el rostro, luego de divertirse”.

“El 23 de diciembre de 1966, trabaje en El Parador, un emblemático bar que abría hasta la madrugada, que siempre tenía gente que convivía sanamente”, añadió la comediante.

Subrayó que la gente iba de un bar a otro, sin preocupaciones y sin riesgos. ?Recuerdo aquella noche en El Parador, cuando como parte de mi actuación imitando a la gran María Conesa me vino la ocurrencia de sacar a bailar a un señor ya mayor.

“Ya al final del número me da un papelito doblado en la mano y yo me lo guardé en el pecho, pensando que era una propina y cuando entré al camerino, me percaté que era un billete de lotería para el sorteo del día siguiente”.

Carmen Salinas indicó que la magia de aquellos tiempos permitía a la gente soñar en un mejor futuro.

“Así me sucedió, porque al día siguiente, incluso dormí poco para poder checar el sorteo de la Lotería y cual va siendo mi sorpresa que el 24 de diciembre de 1966, el billete 30444, fue el ganador del Premio Mayor, por lo que me gané 350 mil pesos, dinero con el que compré la casa en que vivo hasta ahora”.

La actriz de la emblemática cinta ?Las ficheras?, consideró que serán imborrables las imágenes de aquel México del ayer que sorprendió con su magia.

“Visité muchos lugarcitos donde me contrataban, desde teatros como El Blanquita, así como bares, y quisiera que volviera la tranquilidad que se merece toda la gente”.

La actriz, quien llegó de su natal Torreón, Coahuila, a la capital mexicana, a radicar en 1953, mencionó que es impresionante la cantidad de edificios grandes que cambian el rostro del entonces Distrito Federal.

“El cine es el que mejor puede hablar de ese México del ayer en todas las cintas que se rodaron aquí, como ‘La Lotería’, en la que participé como vendedora de billetes, y en la que quedó registrada aquella Ciudad de México que ya no se ve”.

