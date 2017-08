Defensa del West Ham destaca olfato goleador de ‘Chicharito’

Excélsior

Londres.- El defensa italiano Angelo Ogbonna reconoció la importancia que tiene en el West Ham United el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández,quien el fin de semana demostró su potencial goleador con un doblete.

“Chicharito has shown his character a lot and he won’t give up.”

— West Ham United (@WestHamUtd) 21 de agosto de 2017

El jalisciense se estrenó como artillero con los “Hammers” al anotar los dos goles de su escuadra, aunque al final perdió contra Southampton.

No obstante, en el plantel londinense saben de la calidad del artillero mexicano y de lo mucho que puede aportar en el equipo para esta temporada 2017-2018 que recién comenzó.

“‘Chicharito’ ha demostrado mucho su carácter y no se da por vencido. Él es realmente muy importante para nosotros”, comentó el futbolista italiano, quien al igual que el mexicano fue titular frente a Southampton.

Sobre la derrota en el St. Mary Stadium, Ogbonna lamentó: “Al final fue muy decepcionante el resultado, pero también estoy muy orgulloso del equipo, porque jugamos muy bien con 10 hombres” desde el minuto 33 por la expulsión del austriaco Marco Arnautovic.

Este día “Chicharito” Hernández causó revuelo en la capital inglesa, ya que junto al defensa argentino Pablo Zabaleta repartieron autógrafos en una tienda oficial del West Ham, donde cientos de aficionados hicieron largas filas para fotografiarse y recibir la firma del goleador jalisciense.