Desatendieron 111 instituciones sus obligaciones de transparencia

México.- Un total de 111 instituciones obligadas por la Ley General de Transparencia a subir a Internet su información desatendieron totalmente este requerimiento legal y no subieron un solo dato, informaron los comisionados del INAI.

En conferencia de prensa, los integrantes del pleno presentaron los resultados de la Verificación Diagnóstica de la información que los sujetos obligados del ámbito federal subieron al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Al respecto, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que el cumplimiento fue de 62.74 por ciento en promedio, al evaluar a 751 de 862 sujetos obligados del ámbito federal

Los 111 restantes fueron excluidos de esta evaluación, para no deteriorar el promedio general, porque definitivamente no subieron un solo dato, ya sea por desconocimiento, deficiencias técnicas o porque consideran que no son sujetos de la ley, aunque ésta marque lo contrario.

Al respecto, el comisionado Óscar Guerra Ford expuso que de esas 111 instituciones que no cumplieron en absoluto 36 son sindicatos, 72 fondos y fideicomisos públicos sin estructura y tres entidades desconcentradas.

En ese sentido, recordó que en buena medida la falta de estructura de los fideicomisos es la causa de que no se subiera información, porque no hay quien haga el trabajo, incluso 10 de ellos están en extinción.

Además, el comisionado Guerra Ford indicó que en aproximadamente un mes se darán a conocer algunas mejoras al SIPOT, que facilitarán que los sujetos obligados cumplan con los requisitos y que la información esté interconectada en distintas plataformas.

En su oportunidad, la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos consideró en términos generales aceptable el cumplimiento de los sindicatos, a pesar de la calificación relativamente baja en general, pues 112 sí cumplieron.

Para nadie es un misterio, dijo, que el Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana ha insistido en su postura de que no se considera sujeto obligado de la ley, incluso se ha amparado, aunque en este caso el recurso de amparo no es viable.

Algunas de las instituciones mejor calificadas en el cumplimiento de sus obligaciones fueron el Senado con 96.03 por ciento, la Cámara de Diputados con 94.12, la Auditoría Superior de la Federación con 93.02 y el Consejo de la Judicatura con 92.86 puntos sobre 100.

Al respecto, la comisionada Areli Cano explicó que esto se debe, entre otras cosas, a que estas instituciones ya tenían camino andado en la materia.

Sobre los partidos políticos, el comisionado Acuña Llamas indicó que el mejor evaluado fue el PRI con 86.85, seguido del PAN con 80.46, PVEM con 79.92, Encuentro Social con 78.80, y el Movimiento Ciudadano con 67.39 puntos sobre 100.

El partido Nueva Alianza obtuvo 65.63 puntos, el PT 52.72, el PRD 39.41 y por último Morena con apenas 8.94 puntos de 100 posibles.

El propio INAI recibió una evaluación de 97.56 puntos y entre las instituciones mejor evaluadas están, además de las señaladas por la comisionada Cano, el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre las razones del incumplimiento parcial de algunas instituciones se pueden señalar falta de personal, infraestructura o hasta Internet, incompatibilidad de plataformas o desconocimiento, aclaró el comisionado Óscar Guerra Ford.

Aun así, los sujetos obligados fueron notificados por el INAI sobre estos resultados y tendrán 20 días hábiles para solventar las dudas, si bien será hasta el año próximo cuando se puedan presentar las denuncias correspondientes.

