Eclipse no es motivo para suspender clases gobierno capitalino

México.- El gobierno de la Ciudad de México afirmó que la exposición al eclipse que acontecerá este día no causa problemas a la salud de ninguna persona, animales o plantas, y por ello no es motivo para suspender clases, toda vez que no implica riesgos para la población escolar.

El evento, que se podrá presenciar entre las 12:00 y las 13:40 horas será parcialmente visible en algunos estados de la República mexicana. Para la Ciudad de México, si las condiciones climáticas lo permiten, podrá observarse a casi 30 por ciento de su magnitud.

El gobierno capitalino refirió que autoridades médicas, de protección civil e investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han descartado que presenciar un eclipse cause cáncer, problemas en la piel o el desarrollo neuropsicológico de las personas.

Sin embargo, recomiendan evitar ver el eclipse de manera directa, sólo con el apoyo de una máscara para soldar o filtros de 14 sombras que pueden ser adquiridos en ferreterías.

Asegura que el fenómeno natural no puede ser visto con objetos como botellas oscuras, cubetas de agua, lentes ultravioletas, radiografías binoculares, telescopios, cualquier tipo de anteojos, gafas para sol o vidrio ahumado.

Tampoco con filtros polarizados o películas de color expuestas ya que ninguno de estos instrumentos protege adecuadamente los ojos.

