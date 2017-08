Nace colectivo ciudadano “Podemos Juntos CDMX” rumbo a 2018

México.- Con el objetivo de hacer frente a los intereses, estructura e insensibilidad de los partidos políticos, este lunes se dio a conocer el surgimiento del colectivo “Podemos Juntos CDMX”, que buscará, a través de las candidaturas independientes, contender en los comicios locales de 2018.

En rueda de prensa, Demetrio Sodi de la Tijera, Ricardo Pascoe Pierce y Xavier González Zirión dijeron que están convencidos de que sólo los candidatos independientes pueden dar el “golpe de timón” que la ciudadanía demanda en pro de una ciudad más democrática y con menos intereses partidistas.

“Somos un proyecto que presentará una solución a cada problema (de la ciudad), una acción a cada excusa, un proyecto a cada necesidad, y que rendirá cuentas de cada peso de los capitalinos y en lo que se invierte”, coincidieron.

“Nosotros no tenemos compromiso con nadie, a nadie tenemos que responder más que a la ciudadanía”, dijo Sodi de la Tijera, quien aseguró que vencerán a los partidos políticos en 2018.

El exdelegado en Miguel Hidalgo, que bajo la figura de la candidatura independiente buscará en los comicios locales del año próximo repetir esa fórmula en la Ciudad de México, indicó que los problemas de la urbe son un reto.

“Yo apuesto no a competir, sino a ganar. La gente me conoce, no hay nadie con quien tuve problema o enfrentamiento. Creo que en la delegación Miguel Hidalgo dejamos un buen ambiente, imagen de honestidad, apertura y transparencia”, acotó.

A su vez, el exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, quien a su vez buscará por la vía independiente la alcaldía en Benito Juárez, destacó la urgencia de dejar atrás la vieja política, a través de más participación ciudadana.

Aclaró que los candidatos independientes “no están atados a los intereses de los partidos, tampoco cuentan con los vínculos perversos que han construido los partidos políticos con desarrolladores deshonestos y con el crimen organizado”, entre otros.

“Somos un colectivo de candidatos independientes. No somos un partido político ni pretendemos homogeneidad en nuestras posiciones, sino unir fuerzas para dejar atrás a los viejos políticos”, expresó.

En tanto, el excandidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Xavier González Zirión, quien buscará la jefatura de gobierno en 2018, reprobó el “contubernio” que según él hay entre autoridades y crimen organizado.

En su opinión, el crimen “acecha todos los días. No queremos ser Supermán, no queremos ir solos, queremos que participen los mejores ciudadanos estudiantes, comunicadores, ingenieros” en las filas de “Podemos Juntos”.

Agregó que en las filas de este colectivo hay gente trabajadora, honesta y eficaz, que busca contrarrestar la falta de sensibilidad de partidos políticos a los añejos problemas que afectan a la población.

