-Gasto para partidos una mentada

Por Héctor Moctezuma De León.

El gasto de 6 mil 723 millones de pesos aprobado el viernes pasado por el Instituto Nacional Electoral representa una mentada para los 50 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, y que hay días, que no tienen ni para comer. Muy orgullosos los consejeros le llaman gasto record.

La millonaria cantidad de que dispondrá nuestra partidocracia en el 2018 ofende a los millones de niños mexicanos que asisten a escuelas en condiciones deplorables como las que existen en muchos lugares del país, sobre todo en las zonas indígenas.

No vale el argumento de los consejeros de que si no se autoriza el financiamiento público para los partidos, entonces esas instituciones recurrirán al dinero oscuro, al del narcotráfico, pues. Qué ingenuidad la de estos muchachos que juegan a la democracia.

Hace poco el senador guerrerense, Armando Ríos Piter comentó en la radio, que por cada peso que entra a los partidos políticos, de financiamiento público, les entran 4 de dudosa procedencia y es de ahí de donde sale para la compra del voto que los consejeros nunca detectan.

En México existen partidos políticos que son una auténtica cueva de ladrones, de mafias que se reparten el botín, cual si fuera franquicia de su propiedad. Entelequias que no aportan nada a la democracia mexicana, cada vez más en franco retroceso.

Los partidos políticos casi nunca rinden cuentas de sus erogaciones y cuando lo hacen lo realizan con documentos falsos, práctica que tienen muy bien hecha sobre todo en las campañas políticas de sus candidatos.

Ya basta de mantener a esta bola de vividores que nada aportan al país, por el contrario se llevan la tajada que bien podría servir para mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanos.

¿Será que Lorenzo Córdova y sus muchachitos piensan que viven en Suiza o Noruega o algún país así?

Reapareció el ex –gobernador Arturo Montiel quien pasea su impunidad apoyado por el Grupo Atlacomulco. Montiel tiene cuentas pendientes como esa carpeta de investigación que con el número 160250620111910 que interpuso por lesiones la periodista Norma Meraz con quien estuvo casado. Frente a Montiel, Javier Duarte de Ochoa es un niño de Teta, así como la ven…Ernesto Nemer Álvarez toma posesión hoy como nuevo presidente del comité directivo estatal del PRI en el Estado de México y no la tiene fácil para sacar adelante las diputaciones, locales y federales, las senadurías ni las presidencias municipales que estarán en juego el año próximo, porque si en la elección de gobernador se hicieron marranadas en estas se tendrían que hacer muchas porquerías que en algunos lugares no están dispuestos a soportar…Por lo visto la empresa española OHL la favorita de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila hace lo que quiere en el Estado de México, lo mismo aumenta los peajes en el Viaducto Bicentenario mal construido en el periodo de Peña que en el circuito exterior mexiquense…También la esposa de GracoRamírez tiene su Casa Blanca o del color que sea en una de las más exclusivas colonias de Cuernavaca, PRD, PRI, PAN son lo mismo en el gobierno.

