Fans de U2 reciben misteriosas cartas en sus buzones

Desde entonces, el grupo pasó todo 2015 presentando en directo aquel álbum, y su siguiente paso fue celebrar el treinta aniversario de The Joshua Tree con una gira por estadios a rebosar que ya ha recorrido parte de Estados Unidos y Europa. A partir de septiembre, el grupo volverá a recorrer América de Norte a Sur.

A pesar de estar en la carretera, lo que ya parece claro es que el largamente esperado Songs Of Experience está más cerca que nunca. Ya semanas atrás fuentes cercanas al grupo anticiparon que el álbum verá la luz en diciembre, con un primer single de adelanto en septiembre. No hay confirmación oficial, pero están pasando cosas en el universo U2.

Y es que en las últimas horas, algunos fans de la banda irlandesa han recibido en sus buzones unas cartas bien misteriosas, que parecen notas promocionales de un inminente lanzamiento.

“Blackout… It’s clear who you are will appear… U2.com”, puede leerse en ellas, junto a la silueta de lo que parece ser la portada del nuevo disco.

En la parte inferior de las cartas puede leerse “U2 will announce…”, pero el resto de la frase aparece tachada con tinta negra para mantener el misterio.

No se sabe exactamente lo que anunciará el grupo, pero todo encaja y apunta al estreno inminente de un nuevo single llamado Blackout.

De hecho, semanas atrás, el cuarteto irlandés estuvo grabando un videoclip en Amsterdam y ya entonces apareció el título de Blackout para un potencial single.

Además, el texto de la carta pertenece a la colección de poemas de William Blake,Songs Of Innocence And Experience, que está inspirando los trabajos de U2 en esta etapa de su carrera.