Alerta de no viajar a Oaxaca dirigida a personal del Departamento de Estado, recomendaciones a turistas

ADNsureste

Oaxaca.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta o “warning” a sus ciudadanos respecto a México. En el caso de Oaxaca recomienda y en algunos casos prohíbe a su personal no viajar a la región de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz y San Blas. Respecto a la costa indica que “no puede viajar por la autopista 200 en todo el estado, excepto para transitar entre el aeropuerto de Huatulco y los hoteles de Puerto Escondido y Huatulco”.

Este es el texto de la alerta o “warning”, en inglés: Oaxaca (includes Oaxaca, Huatulco, and Puerto Escondido): U.S. government personnel must remain in tourist areas and are not allowed to use public transportation in Oaxaca City. U.S. government personnel are prohibited from traveling on Highway 200 throughout the state, except to transit between the airport in Huatulco to hotels in Puerto Escondido and Huatulco, and they are not permitted to travel to the El Istmo region. The El Istmo region is defined by Highway 185D to the west, Highway 190 to the north, and the Oaxaca/Chiapas border to the east and includes the towns of Juchitan de Zaragoza, Salina Cruz, and San Blas.

Aquí la traducción en español:

Oaxaca (incluye Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido): el personal del gobierno de los Estados Unidos debe permanecer en áreas turísticas y no puede usar el transporte público en la ciudad de Oaxaca. El personal del gobierno de los Estados Unidos no puede viajar por la autopista 200 en todo el estado, excepto para transitar entre el aeropuerto de Huatulco y los hoteles de Puerto Escondido y Huatulco, y no se les permite viajar a la región de El Istmo. La región de El Istmo está definida por la carretera 185D al oeste, la autopista 190 al norte y la frontera Oaxaca / Chiapas al este e incluye las ciudades de Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y San Blas.

Aunque el “warning” no se refiere a los turistas, el gobernador Alejandro Murat declaró hoy, en una gira que realizó por el Istmo, que la región es segura y que él responde por la seguridad de su estado.

—

Redacción ADNsureste.info