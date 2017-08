Aprueba ALDF inicitiva Toledo para libre elección de apellidos

México.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el presidente de la Mesa Directiva, Mauricio Toledo, la cual da libre elección a los padres de familia para elegir el orden de prelación de los apellidos de sus hijos.

“Al igual que entidades como Yucatán, Estado de México y Morelos, la Ciudad de México se coloca en tendencia mundial a favor de la igualdad de género, en cuanto a la definición del orden de prelación de los apellidos de los hijos, rompiendo así con la antigua “tradición”, heredada por españoles, de que fuera el padre quién transmitiera o “heredara” a su descendencia el apellido paterno”, señaló Toledo.

Luego de agradecer a los diputados que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia por la aprobación de su iniciativa, el diputado perredista aseguró que el objetivo es alcanzar un estado de igualdad entre hombres y mujeres.

“La iniciativa que modifica el artículo 58 del Código Civil, propone equiparar la práctica de los derechos respecto a la familia y los hijos, para alcanzar un estado de igualdad entre hombres y mujeres en algo cuya importancia reside en el símbolo de la determinación de los apellidos de los hijos y el orden en el que éstos deben aparecer en el acta de nacimiento”, puntualizó.

El diputado mencionó distintos casos de estados en el país que ponen en práctica estas acciones, así como ejemplos internacionales que ya definen el derecho de igualdad entre la pareja en cuanto a la definición del orden de los apellidos de sus hijos, lo que comprueba la relevancia de implementarlo en la capital.

“Hoy se da un paso más hacia la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adecuando el Código Civil para el Distrito Federal, que en la actualidad limita uno de los derechos civiles de las mujeres relacionado con sus hijos al no poder decidir el orden de los apellidos al momento de emitirse el acta de nacimiento en el Registro Civil; no obstante, con la aprobación de esta iniciativa, no sólo se empodera al género femenino, sino que se elimina un acto machista que heredamos desde la época de la Colonia”, concluyó

Con información de Ian Soriano/El Arsenal