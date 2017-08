Casa Blanca descarta perdón a Arpaio

Phoenix.- El presidente estadounidense Donald Trump no emitirá un perdón presidencial al controversial sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, durante su visita de este martes a Arizona, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

“No habrá ninguna discusión de eso en ningún momento, ni se tomará ninguna acción en ese frente” durante la visita, dijo la portavoz a periodistas, a bordo del avión presidencial Air Force One, que trasladó a Trump de Washington a la Estación Aérea del Cuerpo de Marina en Yuma, Arizona.

En Yuma, Trump, quien arribó al lugar en punto de las 13:50 horas locales (21:50 GMT), se reunirá con agentes de la Patrulla Fronteriza y supervisará la vigilancia que se efectúa en este sector de la frontera.

Trump visitará una instalación portuaria cerca del aeropuerto de Yuma y observará un dron de vigilancia utilizado por la Patrulla Fronteriza, para luego dirigirse a Phoenix para participar en un mitin en el Centro de Convenciones de la ciudad.

Miles de personas se congregaron en Phoenix para protestar por la visita de Trump a esta ciudad, la primera que realiza desde que ocupa la Casa Blanca.

Se esperaba que Trump aprovecharía su visita a Phoenix para emitir un perdón presidencial a Arpaio, sobre todo luego de que la semana pasada declaró a la cadena de televisión Fox News que estaba “considerando seriamente” hacerlo.

Arpaio “ha hecho mucho en la lucha contra la inmigración ilegal. Es un gran patriota estadunidense y odio ver lo que le ha pasado”, comentó Trump en esa entrevista.

Arpaio, de 85 años de edad, fue sentenciado por desacato criminal el pasado 31 de julio, luego de que un juez determinó que había desafiado una orden judicial destinada a erradicar sus redadas de inmigración.

La sentencia contra el exsheriff está programada para el próximo 5 de octubre y podría pasar hasta seis meses en la cárcel.

Ntx.

