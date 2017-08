Leto será el Joker en ‘Gotham City Sirens’ y ‘Suicide Squad 2’

Excélsior

Madrid.- No hay mal que por bien no venga. Hace pocas horas se desvelaba que Warner Bros. está trabajando en una película sobre los orígenes del Joker con Martin Scorsese a la cabeza, pero en la que Jared Letono encarnará al villano. Ahora se revela que el actor continuará como el bufón asesino en Gothan City Sirens y la secuela de Escuadrón Suicida.

Según indica Deadline, el estudio ha decidido prescindir del intérprete para su nueva película en solitario del Joker para optar por un actor más joven y desconocido. Pero Jared Leto continuará siendo el payaso del crimen en el universo expandido de DC (DCEU) y, por tanto, se ha confirmado que volverá a vestir el morado en las dos siguientes entregas sobre villanos.

Gotham City Sirens es una cinta que no cuenta con fecha de estreno y que adaptará a la gran pantalla la serie de cómics homónima. La cinta reunirá a las tres villanas más icónicas de las viñetas de Batman: Haley Quinn, Hiedra Venenosa y Catwoman, que se enfrentarán a un terrible enemigo.

La confirmación de Jared Leto se une a la de Margot Robbie como Harley Quinn, ambos ya debutaron juntos en el DCEU en la primera entrega de Escuadrón Suicida. Respecto al resto del reparto no se conoce nada más, sobre todo después del anuncio de la, por ahora titulada, Harley Quinn vs. The Joker, un spin-off que enfrentará cara a cara a la pareja más loca de la historia de los cómics.

Acerca de Escuadrón Suicida 2 no se conoce ningún dato ya que el proyecto sufre un breve parón para dar paso a otras producciones más relevantes para Warner Bros. y DC.