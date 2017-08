Pide investigadora fortalecer medidas para evitar plomo en golosinas

México.- La experta en toxicología del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ana Laura Luna Torres, pidió a las autoridades tomar medidas estrictas para evitar el contenido de plomo en las golosinas elaboradas en México.

En un comunicado, explicó que dichas medidas deberán aplicarse en torno a procesos productivos y control de calidad (adición de aditivos, colorantes y conservadores), envolturas y envases de dulces hechos en el país.

De acuerdo con el estudio “Lead in Candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City”, divulgado por la investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Marcela Tamayo, al menos una veintena de golosinas exceden el límite de plomo permitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, señaló.

La jefa de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás, indicó que luego de conocer dichos resultados es imprescindible que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Ello, pues aun cuando el plomo no rebase la norma internacional que es de cinco microgramos por decilitro en sangre, mencionado químico se acumula con el tiempo, y sus daños son irreversibles, por lo que no existe un nivel de exposición que pueda considerarse seguro, resaltó.

En ese sentido, subrayó que una vez dentro del cuerpo el metal llega al hígado, riñones y cerebro, además se acumula en huesos y dientes.

“El plomo tiene predilección por el tejido cerebral, en modelos animales se ha comprobado que se pega a las neuronas y les provoca cambios, como consecuencia ocurren alteraciones en el sistema nervioso central”, abundó Luna Torres.

Explicó que por estar en desarrollo, los niños absorben 50 por ciento más el plomo que los adultos, y dijo que es preocupante que el diámetro de la molécula del calcio y el plomo son muy parecidos, ya que éste empuja al mineral y los pequeños crecen con citado químico en los huesos, lo cual puede ocasionar osteoporosis temprana, entre otros padecimientos.

El caso de las mujeres embarazadas es grave debido a que el metal pesado atraviesa la placenta y se deposita en los tejidos blandos del feto, incluido el cerebro, lo que genera alteraciones neurológicas.

La investigadora expuso que es importante que se atienda el problema para evitar efectos graves en los niños, quienes son muy vulnerables, sobre todo los menores de cinco años, y llamó a los padres de familia para que sus hijos reduzcan la ingesta de golosinas y en su lugar incrementen el consumo de frutos secos y vegetales.

Ntx.