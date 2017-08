“Tómelo con Calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

La dinámica de la Frontera Norte

Sin duda hoy más que nunca nos enfrentamos al reto de abatir rezagos sociales y económicos ante los tres Méxicos que vivimos.

Al viajar a los Estados del norte, observamos el dinamismo que contagia la colindancia con los Estados Unidos. Un México pujante en el que la gente lucha día a día, por alcanzar mejores condiciones. En el que se copian los esquemas de vida y desarrollo, de los vecinos del norte.

Este fin de semana al visitar la frontera de Ciudad Juárez observamos cómo el esquema democrático de Candidato Independiente, ha rendido buenos frutos y el Gobierno de Armando Cabada al frente de la Presidencia Municipal se ha traducido en servicios y beneficios para la población; sin embargo más allá de esto, observamos el compromiso de empresarios y sociedad, por el crecimiento de su comunidad, con una visión de emprender e innovar con creatividad y buscando soluciones más que conflictos.

Hablamos de otros dos Méxicos; uno con posibilidades pero sin empuje ni ánimo para encontrar soluciones en el centro del país. Una sociedad que digamos, está en zona de confort en la que el clima, ubicación geográfica y condiciones políticas, los encierra en quedarse estancados y no buscar más que lo necesario.

Finalmente en el Sur del país, una sociedad que nunca ha tenido grandes expectativas, porque el crecimiento y desarrollo se ha visto limitado por diferencias políticas y sociales, que impiden su crecimiento. Una sociedad acostumbrada a recibir lo mínimo y conformarse con ello. Un gran reto para sacar a estos mexicanos del conformismo, y llevarlos al dinamismo del norte.

Profesionalización del gremio periodístico; un compromiso

Tómelo con Atención.- sin duda el periodismo es una pasión más que una profesión; reza un refrán que quien huele o toca la tinta, nunca abandona el gremio. Un buen número de los periodistas o comunicadores se han formado de manera autodidacta en la reportada, en las redacciones de diarios, estaciones de radio, o televisión.

La profesionalización del gremio periodístico ha sido una lucha de muchos años; tema en el que me tocó ser actor relevante en principio en el año 2006, cuando se logró la emisión del acuerdo Secretarial 286, que permitió la titulación de profesionistas truncos, o de quienes teniendo estudios en otras profesiones ejercemos el periodismo, y hemos contribuido al fortalecimiento del gremio. De igual forma, en el año 2012, me tocó desde el lado del servicio público, impulsar la Titulación de Periodistas por saberes adquiridos. En 2013 fui invitado a formar parte de los fundadores del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, y el pasado fin de semana se me encomendó la Comisión del Mecanismo de Profesionalización del Gremio Periodístico.

Sin duda un gran compromiso y responsabilidad desde donde impulsaré, no sólo nuevos programas y opciones de Titulación; sino la formación continua de Periodistas y comunicadores fomentando el estudio y especialización del gremio, para promover programas de certificación que se traduzcan en un Ejercicio Periodístico veraz, objetivo y oportuno, en beneficio de nuestra sociedad, partiendo del principio de que los medios son un pilar fundamental de la democracia y del desarrollo de nuestra sociedad.

El eclipse en la Ciudad de México

Tómelo con interés.- En distintas partes de la Ciudad de México se pudo apreciar el eclipse de sol a través telescopios, lentes especiales, vidrios de soldador, y los más osados por medio del celular o a simple vista. El evento no podía pasar desapercibido, incluso para los psicólogos, quienes recomendaron actuar y conducir con precaución, ya que lo que sembramos el 21 de agosto se desarrollará durante los próximos 6 meses, y hasta los siguientes 19 años. Por lo anterior el fenómeno natural, regalo del universo, habrá de sacudirnos a todos, esperemos que nuestros políticos no se queden eclipsados, por el contrario, que se pongan las pilas y hagan bien su chamba. Basta un ejemplo para ver al eclipsado –valga la redundancia- Secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien se refirió a la astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, como astróloga. Por lo anterior esta última no se da abasto para responder solicitudes de predicciones con el respectivo signo zodiacal. ¡Qué vergüenza!

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.