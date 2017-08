Claudia Sheinbaum candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la CDMX

México.- Luego de la encuesta que realizó el fin de semana pasado el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, para conocer la opinión de sus afiliados respecto a quién debería lanzar como candidato a las elecciones del próximo año a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, todo parece indicar que Claudia Sheinbaum fue la elegida.

La espera fue larga y aunque la resolución oficial se sigue postergando, el día de hoy se reunieron en un hotel de la ciudad los cuatros contendientes: Ricardo Monreal, Martí Batres, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado para conocer los resultados de la encuesta.

Al termino de la reunión, Mario Moreno comentó que hubo imparcialidad y transparencia en los números que les mostraron, aunque advirtió que esperarán que la instancia correspondiente informe el resultado oficial de este ejercicio. Y añadió con buen humor, respecto al ganador: “solo les puedo decir que es mujer”.

Hasta el momento se sabe que en la segunda posición quedó Martí Batres, en tercera Ricardo Monreal y en cuarta Mario Moreno.

Ricardo Monreal comentó al entrar a la reunión que desde un inició aceptó las reglas de la encuesta y en consecuencia el resultado de la misma, “que no tiene un plan B”, y que no se irá de Morena, aunque si los resultados no lo favorecían sería el momento para pensar en un receso.

Aún no hay ninguna reacción de Andrés Manuel López Obrador y aunque quedamos en espera de la resolución oficial, Claudia Sheinbaum ya publicó en sus redes un documento que títula: Innovación y esperanza para la Ciudad de México.