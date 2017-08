“Dios salve a la reina” regresará a México para revivir a Queen

México.- Luego de tres años, el show “Dios salve a la reina” regresará a México para ofrecerle a los fans de la legendaria banda de rock Queen, un viaje por el tiempo y puedan disfrutar de los más grandes éxitos de sus ídolos.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 29 de agosto a las 21:00 horas en la sala de conciertos Pepsi Center WTC, donde se espera reunir un total de cinco mil personas.

Daniel Morales, promotor del evento en México, dijo en entrevista con Notimex que “‘Dios salve a la reina’ es un tributo donde músicos argentinos hacen un recorrido musical por todos los éxitos que ha tenido la agrupación”.

De igual manera aseguró que éste es “un viaje al pasado” puesto que se cuidan todos los detalles, desde los instrumentos vintage hasta las luces convencionales y por supuesto la semejanza de los cantantes con cada integrante de Queen, sobre todo “la similitud que tiene Pablo Padín, el vocalista, con Freddie Mercury es físicamente y vocalmente impresionante”.

Morales comentó que para realizar un show de este tipo es complicado, puesto que cada vez hay menos equipo de producción como el que se utilizaba en esos tiempos, ahora la iluminación ha evolucionado y las luces convencionales son remplazadas por leds, lo que dificulta un poco más el hecho de querer reconstruir el espectáculo.

A pesar de ello, los fans mexicanos podrán disfrutar durante dos horas los temas mundialmente famosos de la icónica agrupación británica, como “We are the Champions” y “We will rock you”, entre otros.

Una vez que “Dios Salve a la Reina” concluya su presentación en la Ciudad, viajarán a Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco, los días 1 y 3 de septiembre respectivamente.

Este tributo se creó en 1998 por un grupo de músicos argentinos, quienes hacen un recorrido musical desde 1971 a 1991 con la discografía de una de las bandas de rock más reconocidas a nivel mundial, Queen. Durante casi dos décadas, “Dios salve a la reina” ha tenido presencia en infinidad de países como Brasil, Inglaterra, España, Francia e Italia, por mencionar algunos.

