El PAN cierra filas entorno a su presidente nacional, Ricardo Anaya

México.- Apoyado por Senadores y Diputados del PAN, en el marco de los trabajos de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de ese partido, en el Senado de la República, Ricardo Anaya anunció que demandará al diario El Universal su derecho de réplica, por la información difundida el pasado miércoles en primera plana donde en el diario señala un supuesto aumento en la fortuna de la familia de su mujer en muy poco tiempo.

En conferencia de prensa en la camara Alta, rechazó la información a la que calificó de “falsa” y que difama a su “familia política”, adelantó que pedirá que se haga pública la corrección sobre lo señalado, o de lo contrario recurrirá a un juez federal para que obligue al medio a hacerlo.

Recordó que el día de ayer, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “quedó validado el derecho de réplica” por lo que se valdrá de esa figura para pedir que el diario publique la corrección en el mismo espacio.

También como ya lo había hecho el pasado miércoles culpó al PRI de querer perjudicarlo por el hecho de que su partido no ha aprobado un fiscal anticorrupción a modo.

“Que le quede bien claro al PRI y al gobierno: con este tipo de artimañas, de mentiras, de difamaciones, de calumnias no nos van a detener. También se los digo de frente: no estoy solo y se los digo con absoluta contundencia, en esta lucha para transformar al país y particularmente en esta lucha por darle a México una fiscalía que garantice el Estado de Derecho por los próximos 9 años no nos vamos a doblar, no daremos ni un paso atrás”.

Enfatizó que, en este caso, será un juez federal el que resuelva quién miente y quién dice la verdad: “Confío en que la razón me asiste, que me la otorgará el juez federal competente y que tendrán que publicarlo en primera plana, reconociendo que lo que informaron es mentira, es falso”.

Anaya Cortés para destacar que se trata de información falsa comentó que lo publicado sobre el fraccionamiento “Fuentes Residencial”, ya el verdadero dueño envió una carta a El Universal para aclarar que la citada propiedad no pertenece al señor Donino Martínez, sino a él (Óscar Rafael Huerta Tamayo), quien señaló que lo señalado por el diario le ha atraído consecuencias personales y de negocios, por lo que exigió la publicación de la aclaración, o bien, le advirtió al medio que iniciaría acciones legales.