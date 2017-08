-R. Esparza y Graco, Dos Cínicos en Conflicto

Héctor Moctezuma De León.

Si algún título le podríamos poner al rodaje que nos brindaron, Gerardo Ruíz Esparza y Graco Ramírez, martes y miércoles, en el Set de Paseo de la Reforma e Insurgentes, de la Ciudad de México, no habría otro más adecuado que el de Dos Cínicos en Conflicto.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes y el Gobernador de Morelos, hicieron un derroche de cinismo ante diputados y senadores que al final, como siempre sucede en estas llamadas comparecencias, no sirvió para nada, ellos seguirán paseando su impunidad ante un hecho, el del Socavón, del Paso Exprés de Cuernavaca en el que, sin duda, tienen responsabilidad.

Dice Ruíz Esparza que su única responsabilidad es castigar a los responsables, por favor, este señor es el principal responsable del colapso en esa vía que costó dos víctimas inocentes que les tocó pasar por el lugar en el momento de hundimiento de la carretera. Una obra de ese tamaño no se le puede dejan a niveles inferiores.

Los dos tienen responsabilidad. Ahora Graco sale con que no estuvo de acuerdo de que se adelantara la inauguración de la obra, y ¿esto a quién se lo dijo? El gobernador le echa la culpa al Secretario al gobernador, es una burla la que están haciendo estos señores.

No me voy a bajar del barco dice cínicamente el titular de la SCT. Claro él no se tiene que bajar lo tiene que bajar quien lo puso en esa posición. Habla con tanta seguridad que lo único que hace pensar que está atado al cargo por las complicidades con su jefe al que ha $ervido desde hace más de 10 años.

Graco Ramírez pide al presidente la renuncia de Ruíz Esparza, pero se olvida de que miles de morelenses vienen pidiendo la suya desde hace ya más dos años por causas muy justificadas como es la inseguridad, que viven todos los días en esas tierras.

Algo tendrán que hacer los legisladores porque con estas reunioncitas lo único que logran es que los funcionarios corruptos les vean la cara y se burlen del pueblo, ¿no cree usted?

¿De veras cree Luis Videgaray que Trump está negociando cuando habla de cancelar el TLC? Más le vale que no minimice el discurso de su “amigo” en Yuma Arizona porque se puede llevar una sorpresa. Yo creo que el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo no lo tomó tan a la ligera…Tan seguro está Ruíz Esparza de que no lo moverán de la SCT que no recurrió al viejo argumento de que “si el presidente me lo pide me voy” como se estilaba…Hoy Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el resultado de la encuesta que determinará quién será el candidato de Morena para el Gobierno de la Ciudad de México y una cosa está clara en la mente de muchos capitalinos, y es que si Claudia Sheiumban es la elegida su elección fue al más viejo estilo priísta del dedazo. Si es Monreal o Batres la sospecha de una decisión digital será menor…Tiene razón Ricardo Anaya cuando señala que en política nada es casual, el mismo día que recibe un severo gancho al hígado sobre su enriquecimiento inexplicable en el periódico oficial de esos golpes, en las redes sociales se difunde una fotografía en donde aparece Rafael Moreno Valle cabalgando junto a “El Cachetes” líder de los huachicoleros poblanos. Si los Calderón se la hicieron a López Obrador, ya pueden saber a qué se atienen con el beodo y su pareja.

