Regreso a clases… ¡de Tercer Mundo!

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Nuestro país, México, se obstina en seguir viviendo en el Tercer Mundo, digan lo que digan nuestras lustrosas y bien peinadas autoridades. Somos fieles devotos del retraso y de la automarginación. Y lo volvimos a comprobar esta semana.

Pues México, sí, el pasado lunes 21 de agosto iniciaron ciclo escolar de educación básica alrededor de 25 millones de chamacos. Mas volvieron a clases dentro de un sistema educativo claramente obsoleto, atrasado, autoritario, en extremo burocrático y costoso, y, por supuesto, aburrido. Ni la Reforma Educativa ha logrado desterrar estos defectos.

La imagen del acto inaugural de los cursos fue muy emblemática: Peña Nieto hablando de las maravillas de la Reforma Educativa ante un conjunto de chamacos bostezando de aburrimiento. ¿Por qué los funcionarios públicos, incluido el Presidente, se obstinan en hacer esos actos inaugurales que a nadie le interesan? ¡Ah, pero a nuestra burocracia pública le fascina la parafernalia!

¡Pura pérdida de tiempo!

Los burócratas gubernamentales, el Presidente incluido, siguen sin entender que los tiempos actuales son tiempos de lo breve y de lo sustancioso. “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, decía el humanista barroco Baltasar Gracián.

Y, luego, la fila de chamacos cargando mochilas pesadísimas llenas de libros que, como ladrillos, doblegan las espaldas de los párvulos. Nuestros infantiles pípilas siguen cargando losas sobre sus espaldas a penas en desarrollo, porque nuestro irracional sistema educativo nacional ha sido incapaz de migrar de los pesados libros de papel a las ligeras tabletas electrónicas conectadas a la WEB; tabletas que, además de poder almacenar muchos libros, pueden ser empleadas para interactuar de distintos formas con los textos, las imágenes, los sonidos, los profesores y los compañeros de aula, fortaleciendo así el aprendizaje.

¿Sirve de algo enseñarles habilidades digitales a los chamacos para que éstos sigan moviéndose en la Edad de Piedra? ¡Ah, ese gran absurdo de nuestro sistema educativo!

Ustedes ya saben, además, mis queridos lectores, que yo creo profundamente en la necesidad de eliminar al máximo la “educación tradicional”, es decir, la educación que depende del claustro escolar, del aula física, del horario fijo, del docente burócrata o “grillo” frente a grupo y pegadito al pizarrón, del calendario escolar, etc.

Por infortunio, en México seguimos confundiendo educación con escolaridad. No nos queda claro que, en los tiempos del ciberespacio, la “educación tradicional” está condenada a desaparecer (o a reducirse a su mínima expresión) a favor de la educación en línea; de una educación en donde el aula está en todas partes, en donde no se necesitan burócratas de la educación en horarios fijos, en donde no se precisan de traslados físicos onerosos, en donde los horarios y ritmos de trabajo se ajustan automáticamente a las necesidades y las capacidades de los educandos, en donde la educación es de veras un “derecho universal” a condición de estar conectado a la WEB y de querer estudiar en serio.

En nuestros tiempos, ya contamos con la base tecnológica necesaria para que la educación llegue a quien de veras aspira a sus beneficios: Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs). Agregando a éstas la autodidaxia, tenemos la fórmula adecuada para saborear los útiles placeres de la educación como nunca antes lo ha hecho la humanidad entera. ¡Un sistema de educación basado en una amplia libertad y en el propio esfuerzo!

Contamos con los ingredientes básicos para acceder a un sistema educativo abierto a todos (cobertura universal), en cantidad y calidad suficientes, y a precios bajos (gracias a las economías de escala). Un sistema educativo totalmente abierto para quienes de veras quieran estudiar, aprender y progresar mentalmente. Un sistema educativo en donde las autoridades públicas (SEP) sólo mantendrían su existencia para avalar conocimientos a través de exámenes y no de asistencias al aula, no de simpatías personales, no de compra de calificaciones, no de manzanas sobre el escritorio, no de comercio sexual, no de lloriqueos de fin de curso, no de amiguismos o compadrazgos, etc.

Pero parece que no lo entendemos, comenzando por el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, y la burocracia bajo su mando.

Regresamos también a los infernales embotellamientos frente a las escuelas y sus alrededores, para seguir exhibiendo nuestra mala educación en nuestro afán de que querer que nuestros hijos reciban una “buena educación”.

También regresamos a la idea de que la escuela es una guardería en donde los burócratas de la educación deben convertir a nuestros hijos en lumbreras intelectuales con hábitos cortesanos, mientras los papis se van a buscar el “éxito” y las mamis el “empoderamiento con perspectiva de género”.

¡Para eso cada vez tenemos más escuelas de tiempo completo, caray! Sí, poco más de 24 mil escuelas de tiempo completo para atender alrededor de 3.6 millones de chamacos. Sí, escuelas que tratan de habituarnos a la idea de que los niños deben estar más tiempo al cuidado de los burócratas que al cuidado de sus familias. El gobierno suplantando a las familias: ¡qué gran enseñanza!

¡Ah, la escuela como la perfecta guardería para gente comodina e irresponsable! Y eso sí: luego nos quejamos del bullying excesivo, del abuso sexual de menores, de la depresión infantil, de la obesidad y del sobrepeso a edad temprana, etc. ¿Puede ser de otra manera si los niños son dejados tanto tiempo al cuidado de “extraños” que solamente quieren cumplir con sus “obligaciones laborales” a objeto de poder cobrar su quincenita?

En fin, mis queridos lectores, muchos infantes regresaron a las escuelas, inauguraron un nuevo ciclo escolar, para dejarnos en claro que seguimos anclados en el tercermundismo mental y actitudinal, porque seguimos reproduciendo hábitos poco adecuados a los tiempos que nos han tocado vivir. Así de simple.

México es un país con fastidiosas inercias institucionales, sociales y culturales; un país que se resiste a cambiar y hasta cree que está haciendo correctamente las cosas sólo porque instrumenta cambios cosméticos.

Incluso, nuestra Reforma Educativa ya se quedó chiquita, porque lo que este país necesita es una Revolución Educativa que, sobre todo, se sustente en la desescolarización de la educación con base en las TICs y la autodidaxia.

Y, sin duda, el primer beneficiario de tales políticas sería el mismísimo Secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien mínimo aprendería a distinguir entre “astronomía” y “astrología” tras consultar la Wikipedia.