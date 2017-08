A sus 92 años, Ignacio López Tarso goza de exclusividad vitalicia en Televisa

México.- Mientras que actores adultos padecen la falta de empleo y la cancelación de contratos de exclusividad, Ignacio López Tarso se jacta al decir que a sus 92 años goza de este privilegio vitalicio en la empresa Televisa.

“Mi exclusividad es vitalicia y hasta este momento no ha pasado nada”, comentó el actor, quien además de lo estipulado, tiene plasmada su firma en los contratos de las obras “Aeroplanos” y “El padre”; en la película “Mi generación” y en la serie de televisión “Aquí en la tierra”.

Aunque lamentó que sus compañeros que eran exclusivos de la televisora de San Ángel ya no reciban ese apoyo económico, considera que “la empresa maneja sus bienes como mejor le conviene y el único consejo que les doy es que se busquen otro trabajo”.

La exclusividad, admitió en entrevista con Notimex, “es una ayuda económica muy importante, pero si la empresa así lo decidió (cancelarla a varios actores), ellos saben lo que hacen. Hay épocas en que el trabajo escasea y eso lo hemos sufrido todos”.

En ocasión de la celebración por el Día del Adulto Mayor, este 28 de agosto, López Tarso aseguró sentirse en calma porque además de salud tiene empleo y hasta de sobra.

“Estoy tranquilo, voy de un lado a otro con absoluta seguridad; no hay prisas, ni carreras, ni sobresaltos. Cuando coinciden tantas cosas, hacerlas depende de tu organización personal, de que tu mente esté ordenada, lo demás ya es fácil”.

Para poder desempeñarse con éxito en tantos proyectos, la memoria es fundamental y él la estimula de manera constante.

“Desde que era estudiante de primaria me gustaba mucho memorizar y cuando entré a la televisión me fue muy útil porque estuve con directores que no te daban descanso”, recordó el protagonista de sendos éxitos cinematográficos como “Macario” y “La vida inútil de Pito Pérez”.

“Las primeras participaciones eran en vivo, no había cómo grabarlas, así que me fue muy ventajosa la capacidad de memorización que siempre he tenido, es cosa de práctica”, concluyó.

Ntx.