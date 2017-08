Christopher Uckermann entiende a periodistas con su papel en “Casi una gran estafa”

México.- El actor y cantante mexicano Christopher Uckermann aseguró que entendió qué es ser un periodista gracias al personaje que desarrolla en la nueva película “Casi una gran estafa”, comedia que se estrena este 25 de agosto.

“Entendí las limitaciones que luego les ponen a ustedes, cuando te dicen lo que puedes y no puedes preguntar, y fue muy divertido porque me tocó desarrollar a un chavo que sale de estudiar y quiere comerse al mundo, pero no entiende que todo es un procesos paulatino”, mencionó Uckermann en declaraciones a la prensa.

Para interpretar a “Alejandro”, el también compositor admitió que se basó en todo lo que ha vivido con los reporteros a lo largo de su trayectoria artística. “Ahora comprendo que tienen que seguir una línea, que hay alguien arriba que te indica por dónde te tienes que ir”.

“Alejandro” es un reportero que es enviado a cubrir el rodaje de una película que plagia la idea de un intento de robo, para tratar de descubrir el misterio que ésta tiene detrás.

“Casi una gran estafa” es un filme cómico dirigido por Guillermo Barba, que retrata la historia de cómo un robo fallido se intentó copiar para hacer película. Su estreno a nivel nacional tendrá lugar este viernes 25 de agosto en cines comerciales.

Finalmente el exRBD compartió que por el momento está enfocado en el cine, “después de ésta, estreno ‘Cómo cortar a tu patán’, con Mariana Treviño y después ‘Ni un minuto que perder’”, con Ana Serradilla”.

Ntx.