Corte de Tailandia emite orden de arresto contra ex primera ministra

Bangkok.- La Corte Suprema de Justicia de Tailandia emitió este día una orden de arresto contra la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, después de que ella no se presentó en el tribunal para escuchar el veredicto en un caso de negligencia.

El abogado de Yingluck, Norawit Larleang, señaló este viernes a la corte que su clienta estaba enferma y no podía asistir a la audiencia, pero no proporcionó un certificado médico, lo que llevó al tribunal a rechazar la excusa.

“A las 8 de la mañana, el equipo legal de Yingluck contactó conmigo para decirme que tal vez no podría presentarse en el juzgado debido a un problema auditivo”, aseveró Larleang.

“Durante los últimos dos días no he tenido contacto directo con ella, pero sí con su equipo”, añadió el letrado, quien afirmó que ha manifestado que no sabe si sigue en el país.

“Su abogado dice que está enferma y pidió que retrasara el fallo … la corte no cree que esté enferma”, afirmó el juez Cheep Chulamon.

“No creemos que la acusada esté enferma”, señaló una declaración del juez de la Corte Suprema. “Creemos que la acusado se está escondiendo o ha huido”.

El jefe de la policía de inmigración de Tailandia, Nanthathorn Prousoontorn, creía que Yingluck todavía permanecía en el país.

El dinero de la fianza de 30 millones de baht (900 mil dólares), establecido cuando el juicio comenzó hace más de dos años, ha sido confiscado.

La exmandataria estaba acusada de fallar en la supervisión de un plan de ayudas al arroz que, según la comisión anticorrupción, causó pérdidas por 600 mil millones de baht (18 mil 300 millones de dólares) y fomentó la corrupción.

Yingluck, que defiende su inocencia y denuncia ser víctima de un juego político, afronta una pena de 10 años de cárcel que podría ser suspendida y una multa de 35 mil 700 millones de baht (mil millones de dólares) en concepto de compensación.

Centenares de seguidores se concentraron en las afueras del recinto del tribunal para mostrar su apoyo a la exgobernante, pese al fuerte cordón de seguridad desplegado por las autoridades con unos cuatro mil policías y militares.

Los partidarios de Yingluck que habían estado esperando fuera de la corte para el veredicto se dispersaron rápidamente una vez que se conoció que la ex primer ministra no se había presentado.

Las multitudes llegaron a pesar de una súplica de Yingluck realizada a través de Facebook para que no acudieran a la corte debido a preocupaciones de seguridad.

El viceprimer ministro de Tailandia señaló que no estaba seguro sobre el paradero de la ex primera ministra después de que un juez de la Corte Suprema dijo que podría haber huido del país.

“Hemos escuchado … que ella no ha aparecido”, indicó el viceprimer ministro Prawit Wongsuwan a periodistas. “Ella podría estar en cualquier hospital … podría estar enferma, no está claro si ha huido”.

“Yingluck tiene muchos hogares y muchos autos, es difícil rastrearla”, comentó.

El tribunal fijó una nueva fecha el 27 de septiembre para el veredicto, pero dijo que también buscaría una orden de arresto contra Yingluck, quien fue expulsada por un golpe militar hace tres años, ya que no creía que la razón por la que no había llegado Corte.

