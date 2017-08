Técnico de América señala que proyecto de arbitraje debe tener tiempo para funcionar

México.- Miguel Herrera, técnico del América, consideró que el proyecto del exsilbante Arturo Brizio al frente de la Comisión de Árbitros funcione, se le debe dar tiempo, ya que es complicado que se logre en un periodo corto de tiempo.

“Creo que es alguien muy capaz, sin duda habrá trabajo a mediano y largo plazo, a corto es difícil, déjenlo trabajar, actuar, trataremos de darle todo el apoyo para que cada semana sea mejor para todos”, señaló.

Manifestó que en el caso particular del cuadro de Coapa ha sido imposible tener un acercamiento con los silbantes, pero que su responsabilidad es hacer su trabajo y facilitarles el de los nazarenos.

“Las dobles jornadas no nos han dado el tiempo de darnos ese acercamiento, es platicar, intercambiar ideas, erradicar los reclamos, jugadas que no es tan en el contexto de ganarse las amarillas, que sepan ellos que estamos en la mejor disposición de comportarnos con ellos”, apuntó.

Destacó que es importante estar atentos de no hacer jugadas que sean en el área, “el último que nos marcan sí es penal, no entrar en controversia, estar atentos a no comete faltas. Ser más pacientes dentro del área y las expulsiones que cuando tengamos una amarilla tratar de saber jugar con amonestación”.

Ntx.