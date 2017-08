Para Informe de Carlos Joaquín, bloquean al periodismo independiente

Por Miryam Gomezcésar.

El escándalo causado por la alerta preventiva que el gobierno estadounidense estableció a sus viajeros en tránsito a México, advirtiendo sobre la situación que priva en los sitios del país considerados con mayor riesgo para su seguridad, distrajo la atención de las autoridades federales, estatales y municipales, conocedoras del fenómeno que nos afecta y la conciencia que tienen del efecto de este tipo de información en la opinión pública.

Lo ocasionado fue una sacudida que cimbró los debilitados cimientos de los gobiernos. Los representantes de la industria, a quienes también tomó por sorpresa, de inmediato manifestaron su preocupación y exigieron tomar cartas en este espinoso asunto. Súbitamente terminó la luna de miel.

Del sopor al susto ¡Jesús me ampare! y luego al nerviosismo, en su inquietud las autoridades del ramo citaron ese mismo día a conferencia de prensa. Los boletines empezaron a circular en las redes sociales porque este, que se autonombra Gobierno del Cambio, es en realidad uno virtual.

En el documento se lee “La alerta que el Gobierno Americano acaba de emitir es solo un mensaje adicional de precaución a sus viajeros, lo que afortunadamente no está afectando los flujos ni la derrama económica de nuestros destinos… En lo que respecta al Estado de Quintana Roo no emite ninguna restricción, simplemente se limita a advertir el riesgo debido al incremento en la tasa de homicidios y algunos enfrentamientos”. ¡Ah, bueno!

Menos mal que son ‘algunos’ enfrentamientos (faltó la frase consentida ‘se trata de casos aislados’) y, aunque las ejecuciones y el aturdidor zumbido de los balazos es cosa de todos los días, al minimizar la realidad, en el gobierno se dieron por bien servidos.

La industria criminal es exitosa, avanza a pasos agigantados: el martes se registraron un par de asesinatos, el miércoles en la Región 200 hubo un intento en las propias instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, que dejó dos heridos con arma de fuego calibre de 9 milímetros, según el reporte oficial.

Asegurar que melón o sandía tiene la culpa de la situación, no es ir al fondo del conflicto que cada vez tiene ramificaciones más truculentas y presenta mayor riesgo para habitantes y visitantes, como el asalto del jueves a mano armada a la joyería Diamonds en la famosa 5a Avenida de Playa del Carmen, por alrededor de diez sujetos que amagaron a clientes y empleados con lujo de violencia.

No hay aún el saldo de los daños y faltantes. Versiones no oficiales establecen que el asalto fue planeado por los dueños de la empresa para poder cobrar los seguros porque la famosa joyería tiene algunos años en verdadero riesgo de quebrar.

Menudo susto se habrán llevado turistas, dependientes, clientes y los transeúntes con las detonaciones y los gritos. En Cancún continuaron las acribillaciones, tan sólo el jueves realizaron 3, en una de la cuales utilizaron un arma conocida como ‘cuerno de chivo’, así de tiernos.

En su tratamiento, las autoridades resaltan la dificultad para corregir el abrumador avance de los criminales. El dilema va más allá del impacto mediático que estos asuntos tienen en la opinión pública y que tanto atemorizan a la comunidad.

El costo de ésta consecusión de errores desgasta la figura gubernamental, justo cuando Carlos Joaquín González requiere fortalecerse de cara a la presentación de su primer informe. De este reporte no se esperan sorpresas sino la reiteración de esquemas, con ese formato anquilosado de la liturgia, el mismos ritual con el infaltable besamanos, sin algo más relevante o especial más allá de las cifras de la reestructuración de la deuda porque no hay obra visible para presumir, tampoco hay compromisos importantes cumplidos pero sí ese notorio desorden en un gobierno que no ha logrado corregirse.

Para colmo, el líder de la XV Legislatura del Congreso, el panista diputado plurinominal Lorenzo E. Martínez Arcila, al dar a conocer los requisitos para la acreditación de los representantes de los medios de comunicación comisionados para la cobertura de estos eventos, le da la puntilla al gobernador y se exhibe él mismo porque con la rigidez de los requisitos pareciera que esperan la asistencia de algún importante magnate, algún monarca o de algún presidente poderoso como el ruso Vladimir Putin, el estadounidense Donald Trump o el chino Xi Jinping, aunque los invitados especiales sean simples mortales que por los tiempos pre electorales quieren placearse.

Se trata del acto protocolario de un informe de interés público y no de un evento privado. Esto debe tener claro el diputado. Con sus restricciones viola un derecho como lo dictaminó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión pública ordinaria realizada el 30 de junio de 2016, cuando el ministro Franco González Salas, sobre el artículo 13 de la Constitución dijo que “solicitar la acreditación de un medio de comunicación social para acceder a actos de interés público transgrede la libertad de expresión consagrada en los artículos 6 y 7 constitucionales, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Al respecto se considera que dicha condicionante constituye una restricción al ejercicio de la libertad de expresión en su vertiente de acceso a la información, pues de acuerdo con la interpretación que se hace de este precepto, no basta con ser periodista para poder acceder a un determinado evento, sino que es necesario contar con la acreditación necesaria para realizar tal actividad, lo que se entiende que debe ser otorgada por un tercero ajeno”.

Y, como dicen los clásicos, que alguien le explique.