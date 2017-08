Recuerda el futuro

Por Carlos J. Pérez García.

Mira, amable lector, lectora, coincidirás en que estos días tú y yo añoramos tiempos pasados que fueron mejores, o hasta deseamos que algunas promesas nos pudieran llevar a un futuro no tan malo como el presente.

De hecho, la seguridad y las noticias —o esperanzas— no eran tan malas antes, y es así que en las próximas campañas un votante podría decir ¡No más realidades, queremos promesas! Y, bueno, el futuro no se ve hoy muy “prometedor” que digamos.

Pero, oye, tampoco se trata de hacernos tontos y mucho menos de engañar a los demás. Si acaso, los votantes y candidatos tendremos que entender mejor eso del pasado… hacia el futuro inmediato. Mínimo ¿no?

En su artículo ‘El futuro’, Luis Rubio (Reforma, 20/VIII) despliega un enfoque claro y práctico para estos fines, el cual parafraseo de forma sintética a continuación con unas cuantas ediciones y adiciones de mi cosecha.

Por más reformas del pasado reciente o por más períodos del antepasado tan nostálgicos como ajenos a lo actual, en México se ha evitado cambiar en lo que nos debería sacar de la mediocridad… ¿Sabes qué? Para ello, estos años pudimos contar con tres elementos bastante útiles: 1) la migración a Estados Unidos, 2) el TLCAN, y 3) los ingresos por exportaciones petroleras, que permitieron caminar a cierto ritmo sin una crisis social o económica ni tampoco presiones suficientes para modificar el statu quo y sus privilegios.

Pero, ojo, estos tres mecanismos “ya no resolverán el problema en el futuro y eso nos deja una sola salida: hacer la chamba que por décadas ha sido obvia, pero nadie ha querido llevar a cabo… elevar los niveles de productividad, la única manera que existe para incrementar los niveles de vida” en forma duradera. La salida no radica en “más de lo mismo” (PRI) ni en “regresar a lo que no funcionó en el pasado pero que tanta nostalgia genera (AMLO)”.

Del lado gubernamental, “toda la retórica de 2012 en adelante se centró en las ‘grandes’ reformas que se implementarían por sí mismas” y con eso entraríamos al paraíso. Del lado de AMLO, la propuesta viene a ser “concentrarnos en el mercado interno, crear empleos bien pagados y retornar a protecciones del exterior. Ambas visiones tienen su sentido, pero ninguna es adecuada”. Y, claro, aún menos suficiente.

Lo que el país requiere, fíjate, es una estrategia de desarrollo que empiece por “crear condiciones para que éste sea posible. De nada sirven muchas reformas si no existe el entorno para que éstas avancen, y de nada sirve el mercado interno si no se eleva la productividad”. No hay contradicción entre las dos vías, sino sólo en creer que “se puede imponer el desarrollo sin crear condiciones para que sea posible”.

¿Y cuáles son esas condiciones? Pues, aparte de elevar la productividad (mejores resultados con un mejor uso de los recursos humanos, tecnológicos y de otro tipo), está reducir la inseguridad y controlar la corrupción (abatir la impunidad), como rasgos de un auténtico Estado de Derecho.

El eje de la productividad necesita “un sistema educativo que permita desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades para el proceso productivo… que deje de estar al servicio del control político que ejercen los sindicatos para su beneficio y se concentre en el desarrollo de las personas para una vida productiva y exitosa”. Algo similar toca a la infraestructura, las comunicaciones, la atención de la burocracia a la ciudadanía y, desde luego, el poder judicial.

La clave aquí es que el desarrollo no puede ser gratuito. Sus costos son significativos y jamás se va a implantar por decreto o a partir de obsesiones y ocurrencias; es, eso sí, “resultado de la existencia de un entorno que (haga) posible elevar la productividad y todo debe dedicarse a ello”.

Con cualquier modelo o estrategia, para crecer se requieren inversiones que sólo surgen cuando hay confianza y anclas como el TLC. Mucho se podrá lograr a través del mercado interno, de la apertura y de diversas reformas, una vez que las salidas que funcionaron estas décadas han perdido buena parte de su potencial, y —con Trump o sin él— resulta ineludible ir también hacia dentro a las condiciones de fondo (la productividad,… no sólo como resultado de la competencia externa).

“El sistema de gobierno ha hecho imposible el desarrollo” porque todo está diseñado para que la élite política y la oligarquía financiera controlen los procesos que generan poder y privilegios, tal como sucede en la educación o la corrupción. Mientras eso no cambie, la economía seguirá limitada con cualquier modelo.

Bueno, al no estar ya disponibles esos tres subterfugios que tanto les sirvieron a unos cuantos para eludir acciones cruciales y de fondo, ahora “hacemos la chamba o nos quedamos atorados”. La migración se ha enredado, el libre comercio ha disminuido su relevancia y el petróleo no nos dará tantas divisas, lo cual significa que deberemos trabajar más (subempleados…) y mejor (capacitación…), al tiempo de acreditar un mayor respeto al Estado de Derecho: integridad, seguridad, certidumbre, confianza.

En fin, si consideramos todo ello, no habrá pretexto para perderse en pendejadas de soluciones mágicas, autoritarismos ramplones, cambios de modelo económico y reformas automáticas o milagrosas. Es muy simple pero también complicado: crear el futuro… en lugar de despistarnos entre anécdotas y especulaciones personales.

Recordemos tú y yo, pues, lo que ya no deberá suceder.

* TRUMP Y SUS BRAVUCONADAS no salen de las noticias o los análisis y comentarios. La semana pasada olvidé mencionar su amenaza de recurrir a una opción militar en Venezuela, lo cual confirma la infinita estupidez del actual presidente estadounidense.

No se dio cuenta de que le daba a Maduro un gran pretexto para lograr cierta unidad contra la oposición en ese país e igual en contra de muchos países que, como México, ha llamado títeres del imperialismo yanqui. Sea lo que sea, los mexicanos nunca aceptaríamos una invasión, aparte de que todo eso fortalece a un torpe gobierno antidemocrático. ¡Increíble!

Luego, en un acto de campaña política, el señor Trump ¡desahució el TLC! cuando el mundo es el que debería desahuciarlo a él.

