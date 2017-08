“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Trump y sus amenazas



Ante la severa crisis de imagen y credibilidad que enfrenta Donald Trump, su administración es ya observada en la Unión Americana y en el entorno internacional, como un Gobierno fallido. De ahí que ésta semana no le ha quedado más que arremeter contra México, y retomar su campaña de agresiones, para tratar de elevar sus índices de confianza, ante el radicalismo republicano de los estadounidenses.

El martes a la vez que enfatizó en la frontera sur el discurso de levantar su Muto fronterizo, lanzó una bomba económica a México, al actualizar su alerta de viaje a los norteamericanos, señalando que los elevados índices de violencia, hacen de los principales destinos turísticos de nuestro país, las ciudades más peligrosas para vacacionar. Tal parece que para el presidente norteamericano, las amenazas terroristas materializadas en los últimos dos años en el continente europeo, no son elementos de riesgo y prefiere señalar a los destinos de playa en México, que en el mismo periodo, han registrado los mayores índices de alojamiento.

Como el muro y la alerta de viaje no han sido suficientes para la estrategia de Trump, el miércoles amaneció lanzando de nueva cuenta críticas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, destacando lo ventajoso y malos que hemos sido los mexicanos con los pobres estadounidenses, que no levantan su balanza comercial.

En fin que sin duda somos el blanco perfecto ante la fallida gestión de Donald Trump, y esto apenas arranca; el Presidente Norteamericano intentará meter presión para influir en el proceso electoral que inicia en nuestro país en las próximas semanas, y las trompadas de trompo no se harán esperar contra nuestro país y las distintas fuerzas políticas.

La Francachela de Ruíz Esparza, Peña y Graco

Tómelo con atención.- A lo largo de dos años, el Gobierno Federal ejecutó uno de los proyectos de infraestructura más costosos y mediático, en sentido positivo y negativo. Nos referimos al paso express por Cuernavaca, de la carretera México- Acapulco. Una obra que en principio se tradujo en derrama económica para el Estado de Morelos. Al anuncio de la misma, y durante los primeros meses de ejecución, todo era miel sobre hojuelas. Los tapones de tráfico se traducían en incomodidades para los usuarios de la vía rápida, pero era un ingreso de recursos significativo para restaurantes, plazas comerciales, talleres, y otros establecimientos comerciales, que al abrir la nueva obra alzaron la voz al ver disminuidos sus ingresos en más del 70%.

La obra como ya lo decíamos fue la más costosa que se tenga registrada en cuanto al costo beneficio; máxime si tomamos en cuenta que no operó ni un año. El pasado mes de abril, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Presidente Enrique Peña Nieto, y Graco Ramírez, Gobernador de Morelos; no cabían de felicidad celebrando cuál francachela, el logro de la nueva obra, que a lo largo de más de 24 meses cobró muchas vidas en fatales accidentes carreteros, como el que costó la vida a Héctor Gandini y Patricio Flores Meyer, entre otros.

Ésta semana, al comparecer ante legisladores, las culpas han ido y venido entre el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el Gobernador de Morelos, – tan malo el pinto, como el colorado- , y ahora todos implicados en el fracaso, no encuentran la vía para salir bien librados. No entendemos como Rui?z Esparza no ha entregado la renuncia a quien debió pedírsela, según sus mismas declaraciones, a partir del socavón, y porqué Enrique Peña Nieto ha dilapidado el poco capital político que le queda a estas alturas de la administración, en defender lo indefendible. De Graco Ramírez, nada nos sorprende ante el cinismo que siempre le ha caracterizado. En fin que de esta francachela nadie saldrá bien librado.

El Rol de los Periodistas y comunicadores en México

Tómelo con Interés.- El día de ayer, en Ciudad Juárez y en recordando a la periodista Miroslava Breach Velducea, se llevó a cabo el Primer Foro Regional sobre Libertad de Expresión y el Rol de los Periodistas y Comunicadores en México; a lo largo del primer semestre de 2017, han sido ultimados 11 periodistas en situaciones directas o indirectas por el ejercicio periodístico. En los últimos meses, ha cobrado relevancia el papel de la Fundación Fernando Mora Gómez que me honro en presidir. Debo destacar que uno de los objetivos iniciales de ésta Organización no Gubernamental, ha sido rescatar la licenciatura en Periodismo que a lo largo de los años se fue perdiendo en las universidades de nuestro país; fortalecer la formación académica, y la preparación profesional de los periodistas en México, son algunos de los principios que nos heredó el Periodista Fernando Mora Gómez, en la década de los sesentas cuando fundó el Instituto de Capacitación del Periodista.

Este 2017, la defensa de la Libertad de Expresión, se convirtió en el fundamento de los esfuerzos que dieron paso a la conformación del Instituto para la Libertad de Expresión, brazo académico de la Fundación, que bajo la directriz del Doctor Mario Álvarez Ledesma, ha sentado las bases de investigación al marco legal para la Libertad de Expresión, y el Ejercicio Diario de la profesión del Periodista, con el propósito de dar pasos firmes a distintas acciones que en el mediano y largo plazo, se traduzcan en un marco legal que brinde protección y prevención a los periodistas, y garantice la Libertad de Expresión en México. Así, ahora toca escuchar las opiniones, el sentir y los planteamientos que harán a lo largo de las próximas semanas, Periodistas en distintas regiones del país, con el propósito de conformar una agenda nacional, que refleje la situación en que se desenvuelve la labor diaria de informar de manera oportuna, veraz, y objetiva, a la sociedad sobre los principales temas de interés.

El camino no ha sido fácil; los temas de defensa del ejercicio profesional, nos han llevado poco más de 14 años, en los que poco se ha avanzado para algunos; sin embargo han sido los primeros pasos para lograr sentar las bases de uno de los pilares de nuestra democracia, el Derecho a la Libertad de Expresión y a la Información. Es momento de ocuparnos y acelerar la marcha, para lograr la aprobación de iniciativas de Leyes para Protección de Periodistas; para el Ejercicio Periodístico en situaciones de alto riesgo y violencia, así como para la redacción de una Ley de Equidad Publicitaria, que reglamente el artículo 134 de la Constitución Política, logrando que la publicidad oficial sea una herramienta de comunicación, y no una arma que los gobiernos empleen para doblegar a medios de comunicación.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.