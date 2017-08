Al diablo con las encuestas: Ricky

Pasadas las ocho de la noche cuando en la capital de la República ya circulaba el resultado, no oficial, de la encuesta de Morena que decidiría quién será su candidato a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, allá en la sede delegacional de Cuauhtémoc se dejó escuchar un grito ensordecedor: “al diablo con las encuestas”.

Ricardo Monreal estaba acompañado de sus principales “asesores” políticos Alejandro “El Ratón” Rojas Díaz Durán y Rodolfo “El Alacrán” González Balderrama, quienes le hacían segunda al zacatecano, que días antes había calificado a Andrés Manuel López Obrador como un estadista, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga.

“El hombre de estado decide con el corazón, pero atiende a la razón”, decía Monreal al Teacher pero al final el hombre de Estado no decidió como un estadista sino de acuerdo a su conveniencia, Claudia Sheinbaum, es más que su colaboradora es su cómplice y en política complicidad mata a encuestas.

En mi columna Circuito Cerrado del 3 de julio del presente año aseguré que Claudia Sheinbaum sería la candidata de Morena para el Gobierno de la Ciudad de México.

“La candidata del partido de López Obrador al gobierno de la CDMX será la actual delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, quien goza de toda la confianza del tabasqueño prueba de ello es que durante el sexenio que estuvo al frente del entonces gobierno del Distrito Federal le encargo todos los asuntos delicados de su administración de los cuales la académica de la UNAM guardó absoluta discreción”.

Se les olvida a muchos que la hoy representante de Morena en la Ciudad de México tuvo a su cargo, sin ser sus funciones como secretaria del Medio Ambiente, del primer segundo piso en el periférico, la obra más cuestionada de la administración del Peje y de la que la información quedó reservada por 12 años.

La pregunta que se hacen morenistas y no morenistas es: “De veras Monreal pensó que la encuesta iba en serio? ¿De veras creyó que la candidatura se decidiría por la muestra y no por el dedo de López Obrador? Ricardo sabía perfectamente que no está en el ánimo del tabasqueño, como lo estuvo hace algunos años, entonces ¿por qué se prestó al juego?

Esta decisión cupular de Morena puede afectar seriamente las aspiraciones de AMLO, con todo y que las encuestas lo coloquen en primer lugar, porque sí así se van a decidir las candidaturas para otros cargos de elección popular, habrá desbandada aunque López Obrador no lo crea.

