Ari Telch hará monólogo sobre la depresión

México. Preocupado por el alto índice de suicidios en México a causa de la depresión, el actor Ari Telch prepara un monólogo para alertar sobre las consecuencias de ese trastorno mental a fin de corregirlo a tiempo.

“Durante muchos años las autoridades han desatendido esa enfermedad, prácticamente la tienen en el olvido porque no hay hospitales psiquiátricos suficientes. No hay atención para la ansiedad que están padeciendo nuestros chamacos”, comentó el actor.

Debido a esto, dijo, “el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes y no nos estamos dando cuenta. Todo lo barremos debajo del tapete y cada quien, desde su trinchera, tiene que trabajar para alertar a la gente de que esto existe y nos está matando”.

Desde 1997 Ari Telch padece trastorno de bipolaridad y para tratarse ha sido internado varias veces en un hospital psiquiátrico.

“Como lo he experimentado en carne propia quiero ayudar a los demás. No es una campaña lo que voy a hacer, es un espectáculo, un soliloquio en el que voy a hablar de enfermedades mentales. Con apoyo de mucha gente lo estoy escribiendo desde hace tres o cuatro años y espero presentarlo en 2018”, especificó.

La depresión, abundó, no es un tema exclusivo de México, se padece a nivel mundial y en cifras alarmantes.

“Hay una desigualdad terrible, la gente la está pasando muy mal y, desgraciadamente, los cerebros se enferman. Cuando un chamaco tiene falta de oportunidades y recurre una y otra vez a la mariguana para salirse de ese tormento su cerebro se enferma”.

Telch señaló que la depresión es el robo de la voluntad. “Ellos dicen: ‘Yo no tengo padres que me quieran, no tengo para invitar a mi chava al cine y ya ni hablar de un hotel. ¿Dónde estudio si nadie me está abriendo las puertas? Entonces se suicidan’”.

Señaló que existen 380 millones de personas enfermas de depresión a nivel mundial. “Pero como no se te pone la oreja morada, no se inflama la rodilla y no dejas de caminar, pues no importa, nadie le toma importancia”.

Ari Telch interpreta el personaje de “César Gómez” en la serie de televisión “Hoy voy a cambiar”, inspirada en la vida personal y artística de la cantante mexicana Lupita D’Alessio.

NTX