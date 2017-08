Dallas se alista para recibir hasta cinco mil refugiados por ‘Harvey’

Dallas. La ciudad de Dallas se prepara a recibir hasta cinco mil refugiados de las comunidades costeras del Golfo de México afectadas por el huracán ‘Harvey’, informaron hoy funcionarios del gobierno de la ciudad.

Las autoridades indicaron que alistan el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison para convertirlo en un “megarrefugio”, capaz de dar albergue temporal a miles de personas durante la emergencia.

El director de Administración de Emergencias de la Ciudad de Dallas, Rocky Vaz, dijo que la ciudad espera tener el centro listo para la mañana del martes, y que la dotación de personal y la administración del refugio será un esfuerzo conjunto entre la urbe y la Cruz Roja Estadunidense.

Dallas ya ha abierto tres refugios: uno en el Centro de Recreación Walnut Hill Recreation, que está a plena capacidad con 290 personas, el segundo en el Centro de Recreación Tommie Allen con 123 refugiados, y el Centro Recreativo Samuel Grand con otros cien.

Otras ciudades texanas, como Austin y San Antonio, han recibido también cientos de refugiados en las últimas 48 horas, y alistan refugios adicionales.

En las últimas 24 horas, en el área de Houston y Galveston cayeron 63 centímetros de lluvia, y el Servicio Nacional del Clima advirtió que se registrarán más precipitaciones con el riesgo de “nuevas inundaciones catastróficas, sin precedentes y amenazantes para la vida”, en los próximos días.

“Este desastre va a ser un acontecimiento histórico”, dijo este domingo el administrador de la Agencia Nacional de Administración de Emergencias (FEMA) en entrevista con el programa “State of The Union” de la cadena nacional de televisión CNN, y recalcó: “esta es una tormenta que Estados Unidos no ha visto aún”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, extendió este domingo la declaración de desastre para otros 24 condados del sureste del estado, con lo cual, 54 de los 254 condados de Texas están incluidas en esta acción.

“Estas comunidades han sufrido mucho debido a esta catastrófica tormenta, pero los texanos son resistentes por naturaleza y lo serán en este momento difícil”, dijo Abbott en un comunicado de prensa.

El Centro Nacional de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional del Clima pronosticó acumulaciones de 40 a 60 centímetros más por las lluvias sobre la costa media y alta de Texas, incluyendo el área de Houston, durante los próximos días, con cantidades aisladas que posiblemente alcancen los 85 centímetros.

NTX