Houston paralizada por una de las peores inundaciones de su historia

Houston. Houston, la cuarta mayor ciudad de Estados Unidos, quedó paralizada este domingo por las inundaciones generalizadas provocadas por la tormenta tropical ‘Harvey’, que han causado la muerte de una persona y rebasado la capacidad de respuesta de autoridades locales y estatales.

El alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, dio a conocer que más de dos mil personas han podido ser rescatadas de sus casas y automóviles, y anuncio que se ha habilitado el Centro de Convenciones como albergue para quienes sean desplazados.

Turner llamó a la población a abstenerse de llamar a la línea de emergencia a fin de permitir que los recursos de respuesta sean destinados a situaciones de vida o muerte, haciendo notar que el acceso a muchas zonas de la ciudad es imposible a través de vehículos terrestres.

“Demos preferencia a las llamadas sobre situaciones de vida o muerte”, pidió el edil en una conferencia de prensa en la que confirmó la muerte de una mujer que se ahogó al tratar de escapar de su vehículo atrapado por las aguas, cuando trato de manejar a través de una calle inundada.

El servicio de transporte público ha sido suspendido y el tráfico a través de la mayor parte de la ciudad es imposible debido a las inundaciones, que han cortado igualmente el tránsito a través de la mayoría de las autopistas.

“Por favor no salgan a la carretera. Aún si no hay una tormenta hoy, no asuman que la tormenta ha acabado”, dijo al recordar que el nivel del agua continua aumentando y la situación puede cambiar en cuestión de horas.

El jefe de Bomberos, Samuel Peña, dijo que en tan solo tres horas equipos de bomberos rescataron a 250 personas, muchas de ellas atrapadas en sus vehículos por la rápida subida del agua en algunas de las principales autopistas.

Turner defendió su decisión de no haber ordenado la evacuación obligatoria de las zonas de la ciudad más propensas a inundaciones, al indicar que la medida habría derivado en una situación peligrosa.

Explicó que la evacuación tendría que ser general al señalar que todos los vecindarios de la cuidad están bajo el agua, y señaló el tamaño de la población que tendría que ser movilizada, tanto de la ciudad como del resto de las comunidades de la zona metropolitana en el Condado Harris.

“Cuando se combina Houston con el Condado de Harris, literalmente no se pueden poner 6.5 millones de residentes en la cartera”, apuntó.

Tanto Houston como Galveston han registrado precipitaciones de hasta 17 pulgadas de lluvia en las pasadas 24 horas, y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha anticipado que otras 20 podría caer en los próximos días hasta que la tormenta se mantenga estacionada.

Turner dijo que las precipitaciones derivadas de esta lluvia no tienen precedentes, e insistió en que dado el estado que presentan las carreteras de acceso a la ciudad, “lo mejor ahora es que permanezcan en sus casas”.

