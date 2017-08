Hugo Hiriart recibirá Medalla Bellas Artes por su productiva trayectoria

México. Aunque nunca ha estado pendiente de recibir premios o distinciones, el dramaturgo mexicano Hugo Hiriart sostuvo que no se pondrá rejego ni dirá que no quiere nada cuando el próximo miércoles se le entregue la Medalla Bellas Artes por su prolífica trayectoria.

En declaraciones al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) refirió que la que es considerada la máxima distinción en el ámbito de la cultura en el país “se valora por quien la da pero, más que nada, por quienes la han recibido.

“(Yo) no he pensado en recibir premios ni medallas. Bastante tengo con vivir y escribir en un país como México, donde se ve a jóvenes sanos y fuertes vendiendo chicles en la calle: eso que hace que me quiera morir”, aseveró.

Añadió, “hoy yo les diría a los jóvenes que resistan, aunque estén malas las cosas, que resistan y avancen, que no se dejen vencer por la adversidad”, agregando en tono desenfadado, “a mí lo que me gusta es hacer nada y luego leer, y luego dar clases y en modesto cuarto lugar, escribir algo”.

Recordó que gracias al éxito que tuvo su obra teatral “Intimidad” en el Festival Cervantino y en el Teatro El Granero, se vieron obligados a dar dos funciones diarias.

En cuanto a su percepción de la cultura en México, Hugo Hiriart dijo no tener autoridad al respecto, porque “hay casos que constituyen gran parte de la cultura que no me gustan, por ejemplo, el rock, los tatuajes. Esas son cosas que a veces me hacen sentir un fantasma viviendo en tiempo ajeno”.

Detalló, “ya no leo mucho novela y he dejado pocas en el librero. La mayoría de los escritores hoy hacen novelas o poemas que nadie lee. En ese sentido, es extraordinario que aun así surjan grandes poetas y dramaturgos, y se conozcan”.

Referente a las novelas en las que trabaja actualmente, Hugo Hiriart comentó que una de ellas aborda el tema de su pasado con base en la vida de su abuelo, quien participó en la Revolución mexicana y llegó a Mayor del ejército.

Mientras que la otra novela en la que trabaja simultáneamente, es de género policiaco “con un planteamiento tan bueno que luego no puedo descubrir quién fue el que cometió el crimen. Eso les ha pasado a varios escritores, se meten tanto, que después sucede eso”.

También habló de su inquietud por hacer un libro sobre la juventud de Santa Teresa, un personaje “que me parece extraordinario”, así como una cronología de su propia vida.

Hugo Hiriart Urdanivia nació el 28 de abril de 1942, en la Ciudad de México, realizó estudios de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Allí fue discípulo de maestros como Ramón Xirau, Alejandro Rossi, José Gaos y Luis Villoro, entre otros. También estudió pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBA.

Entre los premios con los que ha sido galardonado figuran el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores en 1972, por su novela “Galaor”; el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 2009; el Ariel al mejor guion por la película “Novia que te vea” (1994), de Guita Schyfter.

El Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 1999, el Mazatlán de Literatura en 2011 por “El arte de perdurar” y el Letras de Sinaloa 2015.

Es autor de obras de teatro como “La ginecomaquia”, “Casandra”, “Minotastás y su familia”, “Hécuba, la perra”, “Intimidad”, “Las tandas del tinglado”, “Las palabras de la tribu”, “La noche del naufragio”, “La repugnante historia de Clotario Demoniax”, “Descripción de un animal dormido”, “La caja”, y “El caso de Caligari y el ostión chino”, entre otras.

Así como las novelas “Galaor” (1972), “Cuadernos de Gofa” (1981), “La destrucción de todas las cosas” (1992), “El agua grande” (2002), “El actor se prepara” (2004), “El águila y el gusano” (2014) y “Capitán Nemo. Una introducción a la política” (2014).

Los ensayos “Disertación sobre las telarañas” (1980), “Estética de la obsolescencia. El universo de Posada” (1982), “Vivir y beber” (1987), “Sobre la naturaleza de los sueños” (1995), “Los dientes eran el piano: un estudio sobre arte e imaginación” (1999), “Discutibles fantasmas” (2001), “Cómo leer y escribir poesía. Primeros pasos” (2003) y “El arte de perdurar” (2010).

Ha sido director del Teatro Santa Catarina y del Instituto Cultural Mexicano de Nueva York, así como profesor de Literatura y Teatro en la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad de Harvard.

La Academia Mexicana de la Lengua lo eligió el 25 de octubre de 2012 para ser el séptimo ocupante de su silla XVIII y leyó su discurso de ingreso el 8 de mayo de 2014.

Además, ha recibido las becas Guggenheim, Woodrow Wilson y del Consejo Británico, y ha colaborado como articulista en diversas publicaciones, entre ellas “Vuelta”, “Nexos”, “Excélsior”, “La Jornada” y “Letras Libres”. Desde 1994 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

