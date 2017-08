Tu habilidad para comunicarte no es tan importante como crees… no es la clave para mejorar tu relación

Por Jenev Caddell, PsyD, VeryWell / Trad. y versión? Alfonso López-Collada

Aunque la creencia común es que la comunicación es el fundamento clave para un matrimonio o un noviazgo felices, será bueno repensarlo. Porque si bien este factor es muy importante, se sobrevalora con gran facilidad cuando se trata de rescatar una relación que se tambalea.

Qué pasa cuando tu relación peligra

Si tu relación corre peligro y ya has buscado consejo para salir del problema, es muy posible que te hayan recomendado ejercitar, reforzar tus habilidades para comunicarte. Un ejemplo puede ser iniciar las frases diciendo “Yo…”

Según el modelo “Terapia con Enfoque Emocional” (Emotionally Focused Therapy), por sí solas tus habilidades para comunicarte serán insuficientes cuando se trata de salvar una relación que ha caído en la fase de enfrentamientos.

En las relaciones en peligro es típico encontrar una amenaza que pende sobre el vínculo emocional. Cuando la pareja no puede conectarse entre sí en el plano de las emociones, su vínculo se vuelve altamente angustioso. El cerebro no les responde adecuadamente, no procesa bien los hechos porque las hormonas identificadas con el estrés -cortisol, por ejemplo- corren por todo su torrente sanguíneo y los sujetos se extravían en un hondo bosque de sentimientos negativos.

Por ejemplo, quien haya tenido una pelea con su pareja (tú, tal vez), uno de esos agarrones que hacen hervir la sangre, cuando zumban los oídos y las dos partes sienten que su pareja no les ve, ni les escucha ni les considera importantes, se encuentran en una situación que puede ser muy frustrante, desesperanzadora y de muy difícil solución. En ese momento de ruptura cualquier cosa que uno elija decir es mucho menos importante que el mensaje emocional que se transmite.

Tus cerebros derecho, izquierdo y su influencia en tu relación

El lenguaje y las habilidades de comunicación verbal están reguladas por el hemisferio izquierdo del cerebro. En cambio las emociones que transmite tu lenguaje no-verbal (tono, lenguaje corporal y expresión facial) son controladas por el lado derecho del cerebro. A la gente se le suele calificar como “de cerebro izquierdo” o “de cerebro derecho”, según sea su hemisferio dominante.

Así que las parejas, cuyo lazo dominante está en el plano emocional, establecen su comunicación usando el hemisferio derecho de sus cerebros -estén o no conscientes de ello-. Generalmente importa mucho más cómo se dicen las cosas que lo que se dice a partir del hemisferio izquierdo.

Como ya mencionamos, una relación tensa revela la existencia una conexión emocional defectuosa. Cuando una persona tiene esta mala conexión y además angustia o sensación de peligro, ya no importa cuántas virtudes tiene su comunicación verbal; no le servirá en absoluto. Esto se debe a que las emociones son más importantes y tienen mucho mayor peso que cualquier frase que alguien pueda decirle a su pareja. Dicho de otra manera, no es posible salirse del dominio de las propias emociones para expresarse ante el ser amado.

El dolor social es real

Se le llama dolor social al que una persona siente ante la incapacidad de comunicarse con alguien, sobre todo con su pareja. Es una experiencia cuya consecuencia se percibe como dolor e incluso se ha registrado en la misma área del cerebro que el dolor físico. La conexión tensa entre una pareja hace que ambos integrantes se sientan en situación de supervivencia. Y cuando estamos luchando por sobrevivir, las habilidades para comunicarnos no ayudan en absoluto.

Si no son destrezas de comunicación, ¿qué necesita una relación en peligro?

Si una relación tiene problemas porque tiene una conexión emocional deficiente o rota, lo primero que necesita es volver repararla. Para eso, cada integrante de la pareja debe estar consciente emocionalmente y asumir el riesgo de ser vulnerable ante su contraparte cuando comparta a fondo sus emociones. Una(o) y otro(a) necesitan sentirse importantes, apreciados y valorados ante su pareja.

Esta vulnerabilidad y honestidad emocional puede ser difícil de lograr, sobre todo si la pareja ha quedado atrapada durante largo tiempo en ciclos de negatividad creciente. En estos casos, si la pareja ha fracasado en sus intentos de reconectarse por sí misma, la consejería puede ser de gran ayuda para lograrlo.

Para eso será útil la Terapia con Enfoque Emocional, una variable dentro de las terapias de pareja que le ayudará a crear una fuerte conexión emocional entre sí, y así lograr construir una relación sana, estable y duradera.

Un(a) terapeuta con enfoque emocional no le enseñará a la pareja destrezas de comunicación, pero sí le ayudará a establecer una conexión en la que ambas partes se sentirán amadas, comprendidas, respaldadas e importantes entre sí.

Las habilidades de comunicación son magníficas, excelentes, útiles,… pero cuando una relación está pasando por dificultades, hay que encontrar la solución un poco más allá de la superficie.

Fuente: Johnson, S. (2013) Love sense: The revolutionary new science of romantic relationships. New York: Little, Brown and Company.