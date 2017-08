Video. Fans de U2 lanzan campaña “Iluminemos el Foro Sol”

México. El club de fans U2 Wide Awake In Mexico pretende “encender” el Foro Sol, los próximos 3 y 4 de octubre, cuando U2 regrese a actuar al inmueble que no pisaba desde hace 20 años desde su gira mundial Pop Mart Tour, donde, por cierto, el público nacional de una manera espontánea impresionó a Bono y The Edge al prender al unísono sus intermitentes encendedores al ritmo de dos de los temas más emblemáticos de la alineación irlandesa: New Year’s Day y With Or Without You.

Mediante la campaña Iluminemos el Foro Sol se pretende, mediante las redes sociales y en específico Facebook, que la audiencia haga una reminiscencia de cómo la gente de la última década del siglo 20 participaba en los conciertos, y así la generación millennial se sume y guarde sus smartphones para usar los encendedores, para otra vez demostrarle a U2 que aquí el show también lo hace el público en la cancha y las tribunas del inmueble de la Magdalena Mixhuca.

El show de luces que la audiencia mexicana realizó el 2 y 3 de diciembre de 1997, en el Foro Sol, incluso es una de las cinco más grandes experiencias escénicas que Bono ha confesado recordar con emoción.

La anterior visita a México de U2 se remonta a 2011, con su 360° Tour, que escenificó el 11, 14 y 15 de mayo en el Estadio Azteca, donde la gente participó en el show con sus luminosos teléfonos móviles.

En la iniciativa Iluminemos el Foro Sol también se han sumado otros club de fans mexicanos, como U2 Camp Forever, U2mx y U2 Family Mexico.