Anuncia San Sebastián finalistas para la Concha de Oro

Madrid.- Cineastas como la realizadora polaca Urszula Antoniak, la argentina Anahí Berneri, el francés Emmanuel Finkiel, los belgas Jean Libon e Yves Hinant, el rumano Constantin Popescu y el director alemán Robert Schwentke completan la selección de quienes compiten por la Concha de Oro en la próxima edición del festival de San Sebastián.

La organización del certamen, que se realizará en ese balneario del norte de España del 22 al 30 de septiembre próximos, dio a conocer las últimas películas que optan al mayor galardón que se entregará en la 65 edición.

Emmanuel Finkiel (Boulogne-Billancourt, Francia, 1961) se estrena en San Sebastián con “La douleur” (Memoir of pain), adaptación del diario de angustia y desolación que Marguerite Duras escribe al final de la II Guerra Mundial, mientras desconoce el destino de su marido, Robert Antelme, miembro de la Resistencia y deportado por la Gestapo.

Finkiel, que fue ayudante de dirección de Bertrand Tavernier, Krzysztof Kieslowski y Jean-Luc Godard, cuenta en su filmografía con “Madame Jacques sur la Croisette” (1997), César al mejor cortometraje; su debut, “Voyages” (1999), que atesoró dos premios César y el Premio de la Juventud en Cannes.

Asimismo, “Nulle part terre promise” (2008), Premio Jean Vigo; y “Je ne suis pas un salaud” (A decent man), galardonado en Angulema.

Por su parte, Constantin Popescu (Bucarest, 1973) presenta en San Sebastián su tercera película “Pororoca”, en la que narra la transformación de una familia cuando desaparece uno de sus hijos.

Robert Schwentke (Stuttgart, Alemania, 1968), quien se estrenó como realizador en su país natal con “Tattoo” (2002) y “Las joyas de la familia”, 2003) compite por la Concha de Oro con “The captain”, con la que regresa a Alemania y a los últimos instantes de la II Guerra Mundial.

Urszula Antoniak (Czestochowa, Polonia, 1968), presenta su cuarta película, protagonizada por un abogado joven y ambicioso a quien la visita de su padre le causa un doloroso reencuentro con sus raíces.

A su vez, Anahí Berneri (Martínez, Argentina, 1975), trae a San Sebastián “Alanis”, en la que describe las dificultades que atraviesa una mujer, madre de un niño pequeño, que ejerce la prostitución.

El reportero gráfico y documentalista Jean Libon creó en 1985 la serie documental “Strip-Tease”, a la que se incorporó el periodista Yves Hinant.

Ambos dirigieron junto a Eric Cardot y Delphine Lehericey el documental “Les arbitres” (Kill the Referee, 2009), en el que se aproximaban a la realidad de los colegiados de la Eurocopa 2008.

Ahora compiten en San Sebastián con “Ni juge, ni soumise” (So Help Me God) en la que el equipo satírico detrás de la serie “Strip-Tease” sigue de cerca a la nada convencional jueza de instrucción en Bruselas Anne Gruwez.

