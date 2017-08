Bloqueos, protestas y y con toneladas de basura en las calles de Oaxaca

. Un día de pesadilla para los oaxaqueños por los bloqueos y protestas, además del conflicto del basurero municipal que fue cerrado por colonos de la Vicente Guerrero desde hace 10 días y que ha provocado un foco de infección por las decenas de toneladas de desechos que no han sido recolectadas. Algunos medios locales señalan al ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Flavio Sosa y al Defensor de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert de estar detrás del conflicto referente a la basura.

Desde temprano, integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) bloquearon con sus pesadas unidades los principales cruceros (Viguera-la Experimental-monumento a Juárez) de la capital para exigir que se investigue el crimen de 2 mototaxistas que fueron asesinados la madrugada del domingo en Santa María Atzompa.

Los inconformes están dispuestos a incrementar sus bloqueos sino tienen respuestas de las autoridades.

S-22 también bloquea y parte a la mitad la ciudad de Oaxaca

Maestros de la Sección 22 del nivel de educación inicial bloquean el crucero de la gasolinera del DIF Estatal o Fonapas.

Los profesores demandan al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) la contratación de 75 maestros para cubrir diversas plazas vacantes dejadas por los jubilados.

De igual forma, exigen la salida de Gabriela Santoscoy, funcionaria del IEEPO a quien señalan de operar en contra de los maestros de este nivel.

Comerciantes de la Central de Abastos también bloquean

Comerciantes del Mercado de Abasto bloquean con basura y camiones el paso en la avenida Central, a la altura de los accesos al estacionamiento, para exigir al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca la regularización del servicio de recolección de limpia.

Los vendedores dijeron estar molestos ya que por la falta de recolección de la basura esta se ha acumulado en los alrededores de la Central, generando focos de infección en esta zona.

Apoyados con camiones del servicio urbano que secuestraron, impiden el paso en esta avenida, originando un caos vial en la zona.

Colonos de la Vicente Guerrero abrirán 2 días el basurero

Por acuerdo de asamblea pobladores de la agencia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila permiten el ingreso de camiones recolectores de basura al tiradero municipal.

Este acuerdo solo será por dos días para después cerrarlo nuevamente, ya que exigen el cumplimiento de los acuerdos que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa pactó con ellos.

Entre sus demandas, exigen la salida de militantes de la organización 14 de Junio de la Villa de Zaachila, así como la detención de su líder Francisco Martínez Sánchez, alias “Don Panchito”, que fue detenido y liberado poco después.

Cabe señalar que poco a poco, los camiones recolectores ingresan al basurero en donde depositan sus desechos todos los municipios de los Valles Centrales.

Pobladores de San Sebastián Nopalera se manifiestan frente a las oficinas de Murat

Mientras que pobladores de San Sebastián Nopalera realizan una protesta frente al palacio de gobierno para exigir atención al conflicto que mantienen con Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

En esta caso, llevan 6 muertos y 2 desaparecidos sin que las autoridades estatales hayan intervenido para lograr una solución al conflicto.

Señalaron que se tiene latente el problema y en cualquier momento se pueden tener más hechos violentos, por ello, llevaron ataúdes de cartón para recordar a las víctimas de este problema.

Frente al palacio de gobierno, indicaron que también se necesita apoyo para Santiago Mitlatlngo, en donde Gabino Cué Monteagudo prometió una ciudad sustentable después de los hundimientos de 2011, pero nunca se cumplió con lo establecido.

Indicaron que las viviendas presentan cuarteaduras, no tienen energía eléctrica, agua potable, no se puede caminar por los andadores, las escuelas no tienen las mínimas condiciones para los estudiantes.

Impiden paso en la súper

Mientras que otro grupo de habitantes de Santa Cruz Mitlatongo bloquea la súper carretera a la altura de Asunción Nochixtlán, entre sus demandas exigen la entrega de recursos del ramo 28 y 33, además la atención a las más de 300 familias afectadas por la falla geológica en su comunidad, quienes denunciaron que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo solo los engañó con la construcción de casas que resultó un fraude ya que hasta el momento no han podido ser habitadas.