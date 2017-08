Monreal debe romper con AMLO-MORENA

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado jueves 24 de agosto se dio a conocer el resultado de la encuesta levantada para determinar la candidatura de MORENA a la Jefatura de Gobierno, para efecto de las elecciones del 2018. Como se esperaba, la encuesta favoreció a Claudia Sheinbaum, la favorita de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); a Sheinbaum, la leal escudera de AMLO.

Sí, a Sheinbaum, la que presume de ser una “científica” pero se somete al mesianismo de AMLO que, como todo mesianismo, es por esencia irracionalista.

Sí, a Sheinbaum, la que presume de ser “científica” pero, cuando fue Secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México (2000-2006), se prestó a la construcción de mega-obras estimulantes de la transportación privada mediante vehículos de combustión interna, causantes de gases contaminantes de efecto invernadero: más contaminación, más acumulación de calor. Caso del Segundo Piso del Periférico.

Sí, a Sheinbaum, la que presume de “científica” pero nada hizo, como Secretaria de Medio Ambiente, para estimular el transporte público de energía limpia, como el STC-Metro y el Trolebús.

Sí, a Sheinbaum, la que, como Secretaria de Medio Ambiente, nunca propició mejores políticas públicas para el procesamiento de la descomunal basura capitalina, con miras a generar energía natural (como el biogás), a estimular el reciclaje y a reducir los depósitos finales.

Sí, a Sheinbaum, quien, como Secretaria de Medio Ambiente, jamás instrumentó mejores medidas para la captación sistemática del agua de lluvia, a objeto de combatir la permanente crisis de agua de nuestra ciudad.

Sí, a Sheinbaum, la que apeló a su condición de mujer-víctima para responder a las críticas sobre el resultado de la encuesta. Se nota que está bien adoctrinada esta “política” que se siente “simple ciudadana”. (Por cierto, cómo me recordó a Rosario Robles, quien respondía con su célebre “Es porque soy mujer” cuando se la criticaba por sus múltiples errores como Jefa de Gobierno y como Presidente del PRD Nacional).

En fin, no necesitamos repasar exhaustivamente la historia inmediata para saber qué clase de persona es Claudia Sheinbaum.

Era obvio que, de inmediato, Mario Delgado y Martí Batres iban a salir a reconocer el triunfo de Sheinbaum. Delgado es un simple oficinista, un burócrata de medio pelo, que sólo aspira a un nuevo “hueso” dentro de la burocracia gubernamental de caché. Batres es un político despensero que se contenta con cualquiera “hueso” que le permita seguir operando dentro de su línea política de masas. Batres se acomodará muy fácilmente esperando que la rueda de la fortuna lo coloque, algún día, en la Jefatura de Gobierno para jugar a ser Hugo Chávez.

Y era obvio, también, que Ricardo Monreal se mostraría muy cauto y reservado. Su silencio es indicativo: Monreal está emputadísimo porque sabe que la encuesta fue una farsa, una vil estratagema para legitimar una decisión vertical y autoritaria. Y su molestia es doble, porque, al igual que Claudia, él le ha sido leal a AMLO, leal hasta la ignominia.

Ricardo Monreal está despechado: como damisela de pueblo tradicional, entregó su virginidad y no le cumplieron. La dejaron vestida y alborotada después de que le hablaron de casorio ante un altar lleno de flores. El fulano se casó con otra y sólo jugó con sus sentimientos. ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar!

A Monreal le jugaron chueco: AMLO y MORENA se la hicieron igual que se la hizo el PRI cuando, en 1998, le negó la candidatura a la gubernatura de su natal Zacatecas. Enojado, Monreal se salió del PRI y ganó dicha gubernatura cobijado por el PRD.

Desde entonces, Monreal descubrió que, en ocasiones, el personaje pesa más que el partido. Y, sin duda, en estas horas aciagas para su carrera política, Monreal está rememorando aquel fatídico, y a la vez glorioso, año de 1998; sobre todo ahora, que ha trascendido que, como premio de consolación, lo quieren enviar de nuevo al Senado. ¡Qué humillación, caray!

Queda claro que AMLO le teme a Monreal, y le teme mucho, porque sabe que Monreal es un tipo muy hábil, incluso siniestro, que le puede arrebatar el control del partido (MORENA) en un futuro próximo. AMLO ve a MORENA como su patrimonio personal, como su iglesia, como su secta. Y, por supuesto, se lo quiere heredar a sus grises y pirruris vástagos, al estilo dinástico de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, los tiranos comunistas de Corea del Norte.

AMLO quiere a Monreal sólo como sirviente, no como colaborador, no como dirigente, no como gerente, no como co-director. Lo quiere tener muy cerca, pero no tanto. Cerca para vigilar sus pasos y para aprovecharse de sus talentos, pero no para dejarse sustituir por él.

Monreal es un peligro para AMLO. Y Monreal sabe perfectamente que fue traicionado por el Caudillo Amoroso.

¿Qué le cabe hacer a Monreal? Es obvio: romper de tajo con AMLO-MORENA y encabezar una alianza electoral amplia, capaz de llevarlo a la Jefatura de Gobierno en el 2018.

Monreal debe hacer lo mismo que en 1998: romper con quien no quiso reconocerle su verdadero tamaño político. En 1998 fue el PRI. Ahora, de cara a la elección de 2018, es AMLO-MORENA.

Es ahora o nunca. Las buenas oportunidades no esperan. Monreal ha dicho que está en su mejor momento político (entrevista a Newsweek). ¿Qué le puede ofrecer AMLO-MORENA que no haya tenido ya y hasta varias veces?

El plan político de Monreal es clarísimo: ganar la Jefatura de Gobierno en el 2018 para aspirar a la Presidencia de la República en el 2024. Y tiene con qué, para los bajos estándares que caracterizan a nuestra política nacional.

Hoy, más que nunca, México necesita de políticos con altas dosis de pragmatismo y probadas dotes de negociación. No necesitamos políticos polarizadores, sino conciliadores. Monreal es de éstos. Por eso tiene muchos puentes tendidos entre políticos de todos los signos partidarios.

Lo mejor que puede hacer Monreal en estos momentos es trabajar por la integración de un frente multi-partidista para la Jefatura de Gobierno.

El PRD está de capa caída con respecto a la candidatura, pero tiene buenas bases electorales todavía. Los oficinistas de Mancera son igual de ineptos e intrascendentes que su jefecito: no pintan. ¿Qué otros perredistas son candidateables? Así que un personaje como Monreal les caería muy bien.

Aunque el PAN tiene buenos prospectos para la capital, está claro que con ninguno de ellos ganaría la capital en solitario. Y Monreal tiene buenas relaciones con el PAN capitalino.

Con el PRI local, Monreal tiene buenas relaciones. De hecho, nunca dejó de llevarse bien con los priistas, menos con los priistas capitalinos. Y todo mundo sabe que buena parte del voto útil de los priistas en las pasadas elecciones locales de 2015, en la Delegación Cuauhtémoc, fue para Ricardo Monreal.

Así, pues, Ricardo Monreal tiene buenos lazos con el PRD, el PAN y el PRI. Y no dudemos que puede sumar a Nueva Alianza y al Partido Verde.

Monreal haría historia si logra armar una alianza multi-partidista para derrotar a AMLO, el traicionero, y a Sheinbaum, la fiel escudera, en las elecciones locales de 2018.

¡Nada tiene que perder porque ya le arrebataron lo que más quería!

Como Hernán Cortés, Monreal debe quemar las naves y romper con AMLO-MORENA.

Ricardo Monreal debe competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con o sin MORENA.