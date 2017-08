Morena debe rectificar Ricardo Monreal 

México.- Ricardo Monreal pidió mayor transparencia en las acciones tomadas por la comisión política y encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que el viernes pasado el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de que Claudia Sheinbaum sea la coordinadora territorial de su partido rumbo a la elección del 2018 en la Ciudad de México.

“Creo firmemente que este es un momento de una autocrítica seria y juiciosa, y con ello la rectificación nos vendría bien en el momento más álgido que es el que vivimos y no solamente se trata de la encuesta, el fondo sobre lo que realmente estamos reflexionando es sobre la transparencia, la democracia, la equidad electoral y la legitimidad política”.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, el actual delegado en Cuauhtémoc aceptó que han sido días muy difíciles para él, “quizá los más difíciles de mi vida”, pero indicó que es un político que busca trabajar en la transformación del país, y que él se ubica en la postura de ejercer los valores que promueve Morena: “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Aseguró que no busca cargos de consolación o de acomodo, “lo que me interesa es la transformación de la ciudad del país, no soy ni he sido nunca un lambiscón, un adulador, he sido siempre un político serio, un servidor público responsable (…) aunque no me ha faltado el acompañamiento de la calumnia y de la infamia”, expresó.

Dijo que seguirá firme enfrentando con esa misma actitud la adversidad del futuro, porque “no es una osadía pedir transparencia, no es una osadía ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad, no es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas, no es una osadía corregir los errores”

Monreal Ávila explicó que por estas razones no aceptó el pasado fin de semana la postulación para el Senado de la República “que me ofrecieron consejeros de Morena, intención que agradezco pero que se aleja de lo que pretendo, de nuestra lucha”, porque eso significaría ser parte de lo mismo, finalizó.

Ntx.