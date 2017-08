Redes sociales, medio más popular para felicitar a abuelitos

México.- Hoy, los nietos dejaron atrás las llamadas telefónicas y tarjetas de felicitación para enviar desde muy temprano mensajes a los abuelos a través de las redes sociales.

De esta manera, los abuelos ya leían en sus equipos móviles todo tipo de elogios, dedicatorias, frases de cariño y admiración en plataformas como WhatsApp, Facebook y Twitter, además de escuchar las mañanitas y ver imágenes de coloridos pasteles virtuales.

Las nuevas tecnologías y las aplicaciones, sobre todo en los móviles, no fueron obstáculo para que los abuelitos y abuelitas comenzaran a festejar desde las primeras horas de este 28 de agosto.

Entrevistados con motivo del Día del Abuelo, varios de ellos dijeron que todavía les cuesta un poco de trabajo ser parte de esta modernidad, manejar los nuevos aparatos, porque que no saben al 100 por ciento manejar algunas de las aplicaciones.

Alicia, una abuela de 57 años, comentó que hasta el momento no ha aprendido a utilizar Instagram, “ya le pedí a mi nieta y a mi hija que me enseñaran a utilizarla, porque me llama mucho la atención”.

Fotos y videos por Facebook o WhatsApp de los nietos son las que más ocupan las redes sociales de los abuelos, no importa la edad que tengan, presumirlos con los amigos es lo importante para ellos.

Silvia, abuela por primera vez hace apenas año y medio, dijo que WhatsApp es el medio para disfrutar el desarrollo de su pequeño nieto. “La llegada de Javier es una de las experiencias más maravillosas que tuve la suerte de conocer en mi vida”.

“A pesar de que mi hijo y su esposa no viven en la Ciudad de México, hoy gracias a los celulares ya lo que puedes ver y a través de estos aparatos, no me he perdido mucho de su desarrollo”, dijo.

Comentó que vía Skype o Face Time lo puede contactar al menos una vez a la semana, “en la noche, cuando ellos regresan a su casa del trabajo, llegar verlo y dormirme con la imagen de su carita es lo mejor de la vida”.

Antes, cuando los hijos se casaban y se mudaban a otro estado de la República o a otro país, a lo único que podían aspirar los abuelos era escuchar su voz a través de una llamada telefónica y verlos solo en fotografías enviadas por correo, ahora el avance de la tecnología permite verlos “en vivo y en directo”.

A pesar de lo anterior, señalaron también que extrañan las llamadas telefónicas y las tarjetas tradicionales en las que sus nietos escribían frases de cariño para felicitarlos.

