3 maneras en las que tu cerebro te roba felicidad (y cómo marcarle el alto)

Por Derrick Carpenter / Alfonso López-Collada

Todos tenemos distorsiones cognitivas para ayudarnos a desahogar el estrés y conservar el sentimiento de felicidad. Pero esas mismas distorsiones naturales nuestras pueden ser contraproducentes y mermar nuestro bienestar. Van aquí tres distorsiones para que las conozcas.

Cuando se trata de la felicidad, muy seguido nosotros somos nuestros peores enemigos. Si has llegado a sentir intensos retortijones como cuando te diste un atracón de comida chatarra –o como si hubieras tenido insomnio– luego de compararte negativamente con cuanta gente se te ocurra que tiene una vida perfecta o una multitud de “followers”, entonces ya sabes a qué me refiero cuando te digo que podemos ser nuestros propios enemigos.

Y peor: aún cuando creemos que estamos teniendo una conducta perfecta, podemos seguir siendo una verdadera amenaza para nosotros mismos.

Las disciplinas de la psicología y la economía se han interesado desde hace tiempo en las desviaciones o los prejuicios que afectan nuestra mente al evaluar opciones o tomar decisiones. La mayoría nos llevan a decisiones que no son las óptimas, a vivir emociones que preferiríamos evitar y todo esto no nos deja ser lo mejor que podemos ser. Algunos de estos prejuicios son remanentes de patrones de pensamiento que nos sirvieron para adaptarnos en alguna etapa de nuestra evolución, pero son fuego enemigo en el mundo moderno.

Casi todos los prejuicios operan sin que nos demos cuenta, así que antes de poder detenerlos necesitamos comprenderlos. Si bien hay docenas de maneras de que nos falle el cerebro, tres de ellas son especialmente significativas cuando se trata de tomar decisiones que nos conduzcan a una mayor felicidad.

Distorsión de la Confirmación

Para empezar, este prejuicio es nuestro cerebro en su versión de mayor terquedad. Se trata de la tendencia que tenemos de tomar e interpretar la información de manera tal que confirme lo que ya creemos, y a ignorar todo lo que refute lo que tenemos por cierto.

Es como estar en un embotellamiento de tráfico con un conductor al que su GPS le está dando indicaciones de tomar una ruta alterna que es 15 minutos más rápida, pero aún así dice desafiante: “No, ya vamos por este otro camino y nos vamos a seguir por aquí.” En nuestra vida esto opera aferrándonos a determinadas creencias incluso si no están apoyadas por alguna evidencia firme. Y si se trata de una creencia que no te sirve –incluso te perjudica–, te quedas viviendo en un mundo imaginario peor de lo que debería ser, peor que el mundo real.

Por ejemplo, si vas a tu primera jornada en un empleo nuevo en un día en el que no estás teniendo particularmente mucha confianza, pudieras llegar con la expectativa de que no tendrás una bienvenida de parte del equipo de trabajo. En cuanto te presentas ante el equipo detectas a dos compañeros que se te quedan mirando y luego se secretean. Y como ya tienes la expectativa de que no les vas a gustar a tus compañeros de trabajo, asumes que ya te están criticando … ¡desde el primer momento! En realidad la información que tienes es poco clara y es posible que estén discutiendo un proyecto o cualquier otro asunto, por ejemplo lo que se habló en una junta un par de días antes.

Cuando otros tres colegas se te acercan para invitarte a comer con ellos, no les crees que sean de buena fe porque sigues pensando en aquellos dos que se secretearon de ti en la mañana. Y así, con el tiempo puedes acabar reforzando obsesivamente la creencia de que todo eso no se debe a que tu mente terca busca siempre explicaciones contrarias, sino a que todo siempre te sale mal; y como estas explicaciones son inventadas, siempre las encuentra.

Para desafiar a tu cerebro: Sé tu propio “abogado del diablo”: cuando percibas un área problemática en tu vida analiza, busca e identifica todas las distorsiones que tengas en el análisis problema. Una vez identificadas ponles nombre y plantéate las preguntas que te haría un abogado que estuviera tratando de probar que los supuestos de los que partes son equivocados.

Distorsión del Impacto

En un estudio emblemático sobre lo que mueve a la felicidad, se comparó a personas que acababan de ganar la lotería con otras que habían quedado paralíticas. Los investigadores encontraron que, cuando se trata de impactos trascendentes en nuestras vidas, tanto positivos como negativos, tendemos a adaptarnos mediante la felicidad; los cambios importantes en nuestras vidas que impactan nuestra felicidad, no son tan significativos ni duran tanto como creeríamos.

Al leer lo anterior incluso pudieras estar pensando “Si ganara 50 millones en la lotería, por supuesto que sería más feliz.” Y tal vez tengas razón en que serías más feliz, pero también existe la posibilidad de que cayeras bajo el hechizo del Prejuicio del Impacto.

Es cuando sobreestimamos cómo nos afectarán emocionalmente los eventos presentes en nuestro futuro. Por ejemplo, creemos que cortar con nuestra pareja nos aniquilará; que si compramos una casa seremos felices durante décadas. Pero en realidad esos cambios no nos impactan tanto como creemos. O sea que cuando hacemos planes para el futuro muchas veces ponemos expectativas en sucesos y bienes materiales que creemos que generarán una felicidad duradera. Y a la inversa, tenemos miedo de hacer cambios en áreas de nuestra vida que andan mal, porque desconfiamos en nuestra capacidad de recuperación.

Para desafiar a tu cerebro: Amplía tu perspectiva. Cuando imagines un evento futuro que influya en tu felicidad, recuerda también todas las otras áreas que seguirán activas con sus gozos y retos. Familia, profesión, amistades, salud. Cuando veamos cómo encajan los eventos venideros en el contexto amplio de nuestra vida, podremos saber más acertadamente cómo responder emocionalmente cuando lleguen.

Distorsión de los Costos Ocultos

Finalmente, ya que te has tomado el tiempo de leer hasta este párrafo, puedes enterarte del tercer prejuicio. Y si no tienes un interés genuino y preferirías ir a lavar la ropa, pero aún así vas a leer, entonces tú, amiga o amigo, estás cayendo en la distorsión de los costos ocultos. Este es un término que en economía se refiere al dinero (o tiempo, o energía) que realmente inviertes en algo y que no puede ser recuperado. En este preciso momento, por ejemplo, tienes la opción de seguir de seguir adelante con tu decisión, o cambiar de rumbo y hacer otra cosa. Pero las inversiones que ya has hecho pueden aumentar dramáticamente las posibilidades de que mantengas el rumbo, incluso si no te hace especialmente feliz.

Esta falacia de los costos ocultos puede afectarnos en asuntos menores. ¿Te ha pasado que cambiando de canales llegas a una película que no es tan, tan interesante pero sigues viéndola porque ya la empezaste? ¿O te has comprado unos pantalones que de pronto te das cuenta de que son los más feos de tu guardarropa, pero no puedes devolverlos y te resignas a quedarte con ellos? Bien, pues puede haber consecuencias mayores. Pudiéramos pasar una década en un empleo o una carrera que no disfrutamos, pero nos resistimos a cambiar porque ya le invertimos mucho tiempo. La Falacia de los Costos Ocultos muchas veces puede hacer que nos estanquemos en la infelicidad porque elegimos cosas que no queremos, simplemente para darnos cuenta de que ya les invertimos demasiado y no nos hacen felices.

Para desafiar a tu cerebro: Aprende cuándo detenerte. Si dudas de una meta o una ruta en las que has estado invertido esfuerzo y tiempo, pregúntate: “Si ahorita pudiera empezar desde cero, ¿volvería a elegir esto?” Si te respondes que no, considera objetivamente qué otras opciones tienes que pudieran ser mejores; y si hay una que sea inteligente e inspirada, considera dejar la ruta que llevas y hacer un cambio que le haga los honores a esa felicidad que te deseamos.