-Amiga de Margarita transa a viajeros

Por Héctor Moctezuma De León.

Mónica Rabay Ganem una amiga íntima de Margarita Zavala, aspirante a la candidatura panista para las elecciones presidenciales del próximo año, defraudó a decenas de personas que cayeron con el cuento de que les vendía boletos de avión y paquetes turísticos a precios muy atractivos vía WhatsApp.

El fraude de la señora Rabay Ganem quien manejaba el negocio como agencia de Viajes con agentes que colocaban los boletos y paquetes por medio de un Chat, en la aplicación, asciende a 300 millones de pesos y la empresaria se encuentra prófuga.

Muchas personas que pretendieron viajar por esa vía fueron regresadas, con todo y sus maletas, del mismo aeropuerto de la Ciudad de México cuando pretendían viajar con boletos que nunca fueron pagados a la empresa Aeroméxico por la agencia propiedad de esta persona.

Mónica y sus hermanas fueron alumnas, en el Instituto Asunción localizado en el rumbo de Las Águilas de la Ciudad de México de la maestra Mercedes Gómez del Campo, madre de la aspirante a la nominación panista, quien también estudió en el mismo instituto.

Las hermanas Rabay “eran muy simpáticas, inteligentes y con gran liderazgo”, dijo Margarita Zavala al inaugurar un Congreso Sobre Autismo el 5 de julio de 2007 convocado por el grupo CLIMA organismo al que pertenece la señora Rabay Ganem quien tiene un hijo con ese problema, una mujer “entregada no sólo a su hijo sino comprometida más allá de su propio hijo”, señaló ese día la ex –primera dama.

Gran parte de las personas defraudadas, que soñaron con un viaje a Europa o un crucero estudiaron precisamente en ese Colegio y se fueron con la finta por lo que consideraron una buena oferta, ya presentaron la denuncia ante las autoridades correspondientes y exigen castigo para la defraudadora. Hay quienes perdieron hasta 200 mil pesos.

Las ofertas se hacían por medio del chat y tenían que ser adquiridas el mismo día de su anuncio o hasta 24 horas más tarde y el pago tenía que hacerse en efectivo o por transferencia bancaria a la cuenta de los vendedores o a nombre de la agencia Vía Maroma o Mónica María Rabay Ganem, presunta propietaria.

Justo a cuatro días del informe presidencial, a los mismos días de que empiece en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México la segunda ronda de negociaciones sobre el TLCAN, Donald Trump manda un mensaje, ya no por redes sociales, las que no responde Luis Videgaray, sino directo, en conferencia de prensa en la que dijo que quizá se tenga que poner fin al tratado para lograr lo que consideró condiciones justas con México y Canadá, reiteró que el Tratado “es uno de los peores acuerdos nunca firmados en el mundo” …Es inminente la salida de Ricardo Monreal de Morena, sobre cuando el delegado señala que se deben “corregir errores” y él bien sabe que la palabra corregir no existe en el diccionario de Andrés Manuel López Obrador. También rechazó la postulación al senado y eso al jefe de Morena no le gusta…Quien ya perdió la guerra fue el dirigente del PAN, Ricardo Anaya que al enfrentarse a los malosos, salió muy mal parado porque le sacaron sus trapitos al sol y ahora no solamente nos van a imponer al Fiscal General sino que le crearon un problema al interior del partido que lo puede sacar de la jugada por la candidatura para el 2018 y por qué no hasta perder la dirigencia nacional panista, porque de joven maravilla los priístas lo convirtieron en el joven transilla.

circuitocerrado@hotmail